Column: van corona naar HMPV: nieuwe namen, oude paniek

Nick van Bergen

Net als velen had ook ik een déjà vu-moment afgelopen week: grote bosbranden in het buitenland en een opkomend virus in China. Veel mensen waren bang dat we opnieuw richting een lockdown en pandemie gingen. Dit keer geen coronapandemie, maar een… uh, HMPV-pandemie? Catchy. Er is echter geen reden tot paniek. Na wat onderzoek bleek dat dit niet het geval is en dat dit virus al sinds 2001 rondgaat. Voorlopig hoef je dus nog niet je voorraadkast te rantsoeneren.

Wat mij opviel, was dat dit nieuws enorm leefde bij de mensen om mij heen en dat iedereen bereid leek om bijna alle oude maatregelen uit de coronatijd opnieuw te volgen. Dat verbaasde mij wel, aangezien er destijds veel kritiek was op het beleid en de regels. Ik denk dat dit iets zegt over de verschuiving die we hebben gezien. Niet alleen in Nederland maar in heel West-Europa, in hoe we onze eigen gezondheid prioriteren.

Als kind werd ik door mijn moeder, met een snotneus en terwijl ik hoestte en proestte, gewoon op de fiets gezet om naar school te gaan. “Als je verkouden bent, ben je niet ziek,” zei ze dan. Het werd ook verwacht; ziekmelden deed je niet zomaar, en vaak waren je werkgever of school daar ook niet blij mee. Tegenwoordig zie ik vaak dat zij daar nu anders in staan. Tijdens de coronatijd kwam de maatregel dat je bij milde klachten thuis moest blijven. Dat was natuurlijk logisch gezien de massale besmettingen destijds, maar deze instelling is naar mijn idee blijven hangen. Tegenwoordig zie ik nu steeds vaker dat de school of werkgever liever heeft dat je thuisblijft en pas terugkomt als je klachtenvrij bent.

Hetzelfde zie je met mondkapjes. Ik zie steeds meer mensen mondkapjes dragen in het openbaar vervoer en op drukke plekken zoals conventies en beurzen. Kijk bijvoorbeeld naar België, waar er momenteel een mondkapjesadvies geldt voor mensen met klachten die met het openbaar vervoer reizen, en voor mensen die in de zorg werken of zorginstellingen bezoeken. Uiteraard is het niet verplicht, maar het advies wordt wel gegeven. Dit is ook niet uniek, aangezien ze dit in Oost-Aziatische landen al jaren doen.

Is dit dan het nieuwe normaal? Zijn we overgestapt naar deze normen en waarden? Of is dit nog steeds een nasleep van corona en is het de angst voor een nieuwe crisis die ons tot deze instelling leidt? En als dat zo is, hoe ver moet het gaan voordat mensen terugvallen op de wat extremere regels van toen, zoals de anderhalvemeterregel? Volgens het RIVM stijgt het aantal griepbesmettingen aardig in Nederland. Misschien moeten we het voorbeeld van België volgen?

Het is interessant om over na te denken, maar nu moet ik me excuseren. Ik moet stapels wc-papier terugbrengen naar de winkel.