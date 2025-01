Felle brand in Tilburgs studentencomplex

In Tilburg is vannacht een woning op de bovenste verdieping van een studentencomplex uitgebrand. Door rookschade zijn 23 omliggende woningen voorlopig onbewoonbaar.

De brandweer ontruimde het pand. Volgens Omroep Brabant moesten zo’n zeventig internationale studenten naar buiten. Rond half vier konden de bewoners van de onderste drie etages weer naar binnen.

Beelden

De brand ontstond in een woning op de vijfde etage, boven in het studentencomplex. De oorzaak is nog niet bekend. De brandweer kreeg de brand onder controle, maar rook en roet hebben de vijfde etage onbewoonbaar gemaakt, net als een deel van de vierde etage.

Het gebeurt “relatief vaak” dat er brand in een studentenwoning uitbreekt, schrijft de brandweer, die allerlei tips geeft om de veiligheid te vergroten. Bijvoorbeeld: leg je mobiele telefoon niet in je bed aan de lader. Zet geen kratjes bier voor een deur. Pas op met frituren als je na het stappen thuiskomt. Maak de filter van de wasdroger schoon.

Rookmelders

De verhuurder moet zorgen voor rookmelders en blusmaterialen. Ook moeten de deuren van de vluchtroute makkelijk te openen zijn, liefst met een draaiknop in plaats van een sleutel (want een sleutel kun je kwijtraken).