Gratis festival in MEZZ: aandacht voor mentale gezondheid met muziek en verhalen

Afbeelding van TEJO

Het bespreekbaar maken van mentale gezondheid is belangrijker dan ooit, zegt de tweedejaars Social Work student Eefje van Helvoort. Toch is het voor veel jongeren nog steeds lastig om hierover te praten. Om het taboe te doorbreken organiseert jongerencentrum TEJO Breda samen met MEZZ op donderdag het gratis festival ‘How Do You Do?’.

Eefje speelt een belangrijke rol in het evenement. Als stagiaire bij TEJO is ze vanaf het begin betrokken bij de organisatie. “We willen een plek creëren waar iedereen zich veilig voelt om te praten”, vertelt ze. “En natuurlijk moet het ook gewoon een leuke avond worden!”

Een festival dat verbindt

“Met dit festival willen we jongeren een plek bieden waar ze zich gehoord voelen,” vertelt Eefje. “Het moet een leuke, ontspannen avond worden, maar tegelijkertijd hopen we dat mensen gaan nadenken over hun mentale welzijn. We willen laten zien dat het oké is om je niet altijd goed te voelen.” Naast muziek komen ook sprekers aan bod, zoals NAC-voetballer Thomas Marijnissen en DJ Beau, die openhartig hun persoonlijke ervaringen met mentale gezondheid delen.

Bezoekers van het festival krijgen bovendien de kans om een kijkje te nemen in het TEJO-huis, dat tegenover MEZZ ligt. “Je kunt daar een rondleiding krijgen of gewoon even binnenlopen voor een gesprek als je ergens mee zit,” legt Eefje uit.

Volop verantwoordelijkheden

Sinds september loopt Eefje stage bij TEJO, waar ze al snel veel verantwoordelijkheden kreeg. “Ik ben onder andere bezig met het organiseren van de dinsdagavondactiviteiten en zorg voor de promotie van het festival. Dat betekent dat ik veel zelf regel: van mailtjes sturen en planningen maken tot het halen van boodschappen.” Ondanks de drukte geniet ze van de uitdaging. “Het leukste vind ik het contact met mensen. Zo zijn we laatst de straat op gegaan om flyers uit te delen. Dat was echt leuk en we hebben veel enthousiaste reacties gekregen.”

Student Eefje van Helvoort (midden) met twee medestagiaires

Voor het eerst groot uitpakken

Hoewel TEJO regelmatig kleinere activiteiten organiseert, zoals workshops op dinsdagavonden, is ‘How Do You Do?’ het eerste grote evenement dat ze opzetten. “We hebben in totaal 300 kaarten beschikbaar en zijn heel blij dat er al 100 vergeven zijn,” zegt Eefje trots. “Het is voor ons echt bijzonder om zoveel mensen te kunnen bereiken en hopelijk iets positiefs mee te geven.”

Over TEJO

TEJO is een laagdrempelig jongerencentrum waar jongeren zonder afspraak en zonder toestemming van hun ouders terechtkunnen. “Je kunt gewoon binnenlopen en praten met iemand die naar je luistert. We proberen een veilige omgeving te bieden waar jongeren hun verhaal kwijt kunnen, maakt niet uit waarover, en samen met ons naar eventuele oplossingen kunnen zoeken,” legt Eefje uit. Naast individuele gesprekken biedt TEJO ook gastlessen aan op scholen over thema’s zoals prestatiedruk en emoties.

Kom jij ook?

Wil je meer weten over mentale gezondheid of gewoon een leuke avond beleven? Het festival is gratis en toegankelijk voor iedereen. “Ik zou er zelf zeker heen gaan, ook als ik het niet georganiseerd had,” lacht Eefje. “Het is een belangrijk thema en er komen echt toffe optredens.”

Meer weten over TEJO of een afspraak maken? Kijk op hun website of loop binnen bij het TEJO-huis tegenover MEZZ. Kaarten zijn te verkrijgen via de site van de MEZZ.