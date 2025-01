Hogere boetes voor misleiding van studenten

Illustratie: Elmarye Aaij

Minister Eppo Bruins verhoogt de boetes voor onderwijsaanbieders die zichzelf ten onrechte hogeschool of universiteit noemen of die op eigen gezag bachelor- en masterdiploma’s uitreiken.

Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat een diploma waard is. Daarom mogen onderwijsaanbieders zichzelf niet zomaar ‘universiteit’ of ‘hogeschool’ noemen, anders krijgen ze de Inspectie van het Onderwijs achter zich aan. Ze mogen ook geen bachelor- of masteropleiding in de markt zetten zonder accreditatie.

500 euro

De boetes hiervoor gaan flink omhoog, schreef Bruins vlak voor het kerstreces aan de Tweede Kamer. Momenteel is de boete vijfhonderd euro per diploma, maar dat staat volgens de minister in geen verhouding tot de winst.

Die boete van 500 euro kan makkelijk omhoog, want in de wet staat dat de minister boetes kan opleggen tot ruim een miljoen euro (of 10 procent van de omzet, als dat meer is), maar dat is volgens een woordvoerder van de inspectie nog nooit gebeurd. De richtlijn is nu die vijfhonderd euro per overtreding.

Formeel was het de minister die boetes oplegde, op basis van een inspectierapport, maar Bruins heeft de inspectie nu de bevoegdheid gegeven om dat zelf te doen. Ook wil hij de wet aanscherpen zodat alleen al het beloven van een erkend diploma (door een niet-erkende aanbieder) verboden is. De inspectie kan er dan sneller tegen optreden.

NCOI

Sinds 2017, toen de regels strenger werden, heeft de inspectie 33 boetes uitgedeeld. De hoogste was voor de particuliere onderwijsinstelling NCOI. Daarvan eiste het ministerie in 2023 ruim twee ton omdat ze zich ten onrechte ‘university’ noemde, zonder accreditatie masterdiploma’s uitgaf en studenten hier niet goed over informeerde.

Over deze boete loopt een rechtszaak. De uitspraak volgt binnenkort. Het moederbedrijf van NCOI, de Salta Group, kreeg voor nog twaalf andere bedrijven boetes van in totaal 280 duizend euro.