Inspectie ziet wanbeheer bij kunsthogeschool ArtEZ

In een vernietigend rapport over kunsthogeschool ArtEZ spreekt de Inspectie van het Onderwijs over wanbeheer. Er zou sprake zijn van verwaarlozing van de zorg voor studenten en medewerkers.

Flickr Joel Penner

Het nieuws lekte maandag uit via dagblad NRC en het vandaag verschenen rapport bevestigt de berichten: volgens de inspectie is het goed mis bij ArtEZ. en dan vooral bij de opleiding fine art van kunstacademie AKI.

Er is een verstoorde relatie tussen de centrale examencommissie, het management van de AKI en het college van bestuur. “De inspectie heeft ernstige zorgen over het bestuur en haar omgang met betrokkenen binnen de instelling.” Het bestuur is volgens het rapport “onvoldoende open en transparant, niet goed aanspreekbaar, onvoldoende bekwaam en geschikt, en onvoldoende reflectief.”

Reflectie

De hogeschool zag deze conclusies al aankomen. Begin januari werd bekend dat bestuursvoorzitter Marjolijn Brussaard vertrekt wegens een verschil van mening met de raad van toezicht.

Deze raad krijgt ook een veeg uit de pan. De toezichthouders zien de problemen wel, maar handelen er niet genoeg naar. “Bovendien zijn de beslissingen die de raad van toezicht neemt niet voldoende transparant en helder voor betrokkenen binnen de instelling.”

Een van de toezichthouders, hoogleraar en voormalig PvdA-senator Pauline Meurs, zat vanaf 2016 in de raad en vertrekt per 1 februari. Haar opvolger is de Nijmeegse hoogleraar LiedekePlate, gespecialiseerd in kunst en inclusie. “Zij heeft ervaring met internationale studenten, met het borgen van een veilig leerklimaat en schroomt niet om – ook al kan het soms schuren – het belang van andere perspectieven in te brengen”, staat in een verklaring.

BOOS

Onder meer BOOS, het programma van Tim Hofman, besteedde aandacht aan de problemenbij ArtEZ. De roosters rammelden, lessen vielen uit en er was te weinig atelierruimte. Bovendien kregen studenten geen reactie op hun klachten. Het was niet eens zeker of studenten hun diploma konden krijgen.

Het rommelde binnen het docententeam en het management en er bleek sprake van een angstcultuur. Kritiek werd de kop ingedrukt en studenten werden bang gemaakt: doe vooral niet mee aan dat programma van Tim Hofman, was de boodschap.

Het college van bestuur bleek niet bereid om vragen te beantwoorden. Hofman achtervolgde de twee leden tot in een stadsbus, maar ze weigerden elk commentaar en hielden het bij algemeenheden.

Jaar de tijd

Eerder schreef de inspectie een soortgelijk rapport over de TU Delft, die prompt met een rechtszaak dreigde en zich hevig tegen de conclusies verzette. Dat doet ArtEZ niet. In de eigen zienswijze staat dat de hogeschool de problemen “in grote lijnen” herkent. “We onderschrijven volledig de urgentie”, staat er.

De hogeschool heeft een jaar de tijd om orde op zaken te stellen. Het bestuur moet van de inspecteurs aanspreekbaar zijn, de sociale veiligheid verbeteren en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Er zal hoe dan ook vervolgonderzoek komen.