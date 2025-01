Medezeggenschap is geen ‘werk’, oordeelt rechter

DUO heeft een Franse student terecht geen studiefinanciering gegeven. Zijn lidmaatschap van de Utrechtse universiteitsraad maakt hem geen werknemer, oordeelt de rechter en dus voldoet hij niet aan de eisen.

De Franse student was vorig collegejaar lid van de Utrechtse universiteitsraad voor 28 uur per week. Hij kreeg een bestuursbeurs van ruim 1.300 euro per maand. Volgens hem voldeed hij daarmee aan de Europese inkomensnorm en aan de urennorm voor een ‘migrerend werknemer’ (minimaal 32 uur per maand). Dat gaf hem in zijn ogen recht op studiefinanciering.

Geen arbeidscontract

Maar volgens DUO kon hij niet als werknemer van de Universiteit Utrecht worden gezien. Hij had geen arbeidscontract en kreeg een onbelaste beurs in plaats van een salaris. Bovendien zou er geen sprake zijn van een gezagsverhouding tussen hem en het bestuur van de universiteit.

De student ging in beroep tegen de afwijzing van DUO, maar de rechtbank Midden-Nederland stelt hem in het ongelijk. Weliswaar geldt er een reglement voor de universiteitsraad, “maar de bepalingen daarin zijn niet toegespitst op individuele leden”. Er kan in elk geval geen gezagsverhouding met het bestuur uit worden afgeleid.