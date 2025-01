Meeste talenstudies blijven overeind in Leiden; tegengas in Utrecht

De bachelor Italiaans verdwijnt aan de Universiteit Leiden. De andere talenstudies blijven zelfstandig. In Utrecht zouden onder meer Frans en Duits sluiten, maar de faculteitsraad trapt op de rem.

In oktober maakten zowel de Universiteit Leiden als de Universiteit Utrecht drastische maatregelen bekend. In Leiden zouden kleine talenopleidingen moeten fuseren tot brede bachelors, terwijl in Utrecht een flink aantal opleidingen zou verdwijnen.

Leiden

In Leiden is nu een alternatief plan bedacht, waardoor de meeste kleine talenstudies toch zelfstandig kunnen voortbestaan. Zo verdwijnt de bachelor Italiaans en kunnen onder andere Frans, Duits, Japans en Koreaans worden ontzien.

De masters African studies en Latin American studies verdwijnen ook. Ze zijn erg klein en hebben “beperkt maatschappelijk effect”, aldus de decaan van de faculteit Geesteswetenschappen in universiteitsblad Mare. Zijn plannen moeten nog langs de faculteitsraad.

Utrecht

Aan de Universiteit Utrecht gebeurt dat ook. De faculteitsraad van Geesteswetenschappen wil daar een pas op de plaats maken. Daar zou onder meer de opleiding Keltisch verdwijnen. Maar de raad vindt dat het bestuur te veel haast maakt, schreef universiteitskrant DUB afgelopen maandag en vraagt meer tijd om de voorstellen van het bestuur te beoordelen.

Naast Keltisch staat ook het voortbestaan van de opleidingen religiewetenschappen, Frans, Duits, Italiaans en Islam & Arabisch op het spel. De faculteitsraad erkent dat de financiële situatie van de opleidingen penibel is, maar noemt het “onverantwoord” om de plannen er met zo’n “sneltreinvaart” doorheen te jagen.

De minister van Onderwijs wil zich er niet mee bemoeien: universiteiten moeten onderling maar uitmaken welke opleidingen ze opheffen, schreef hij vorig jaar aan de Tweede Kamer.