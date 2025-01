Ook Fontys geraakt door cyberaanval

Foto via Pixabay van Mark Spiske

Nadat de TU Eindhoven zondag zelf het netwerk platlegde, is ook het internet van hogeschool Fontys ontregeld door cyberaanvallen. Onder meer op de locatie in Eindhoven. Toch lijken de aanvallen niet gerelateerd aan die op de universiteit. Avans meldt op storing.avans.nl ook over de storing bij internetprovider Surf.

De hogeschool laat medewerkers en studenten weten dat de internetverbinding trager kan zijn dan normaal. Surf werktaan een oplossing en verwacht het probleem vandaag op te lossen. Avansstudenten en -medewerkers hoeven geen melding te maken bij ServicePunt.

Woensdag lag een groot deel van het netwerk van Fontys plat door een DDoS-aanval, meldt hogeschoolblad Bron. Bij zo’n aanval wordt zoveel internetverkeer op één punt gericht dat het bezwijkt. Wifi, telefoon en andere apparatuur lagen eruit.

Vandaag weer

Surf, de gezamenlijke ict-organisatie voor het onderwijs, ziet donderdagochtend weer pogingen om het netwerk “in het zuiden van het land” plat te leggen, zegt de woordvoerder. “Gisteravond werkte alles uiteindelijk weer naar behoren, maar we zien dat de aanvallen nu weer zijn gestart.” Of dit tot problemen leidt is nog niet bekend.

Ook andere hogescholen melden woensdag netwerkproblemen. Dat kan, zegt Surf, omdat het netwerk van Surf alle instellingen met elkaar verbindt. Een lokale aanval kan landelijk uitstralen. Wie achter de aanval zit is onduidelijk. Surf houdt op grotestoring.nl de stand van zaken bij.

Eindhoven

Het hoofd informatieveiligheid van Fontys denkt dat de aanval waarschijnlijk niet te maken heeft met de problemen op de naburige TU Eindhoven. De TU ontdekte dit weekend dat er pogingen werden gedaan om het netwerk te hacken.

Woensdag meldde de instelling dat het dit weekend digitale inbrekers op heterdaad heeft betrapt. Door het netwerk direct plat te leggen “is erger voorkomen”, denkt het bestuur van de universiteit. De TU verwacht maandag weer gewoon les te kunnen geven.