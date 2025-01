Te laat voor je tentamen? Je iPhone is misschien wel schuldig!

Afbeelding door Miriam Alonso

Je hebt de dag goed voorbereid: een gezonde nachtrust, je iPhone ingesteld als betrouwbare wekker, je hebt je favoriete Spotify-lijst toegevoegd aan je alarmsignaal, de koffie hoeft alleen nog maar aangezet te worden en je bent helemaal klaargestoomd voor je tentamen. Maar dan… niks. Geen geluid. Geen trillingen. Je ogen vliegen open en je kijkt naar de klok – het is veel te laat! Welkom in het ‘iPhone-wekker-fiasco’, waar je geliefde apparaat dat altijd betrouwbaar leek je in de steek laat, precies in de tentamenweek.

Sommige iPhone-gebruikers klagen al maanden over een onbetrouwbare wekker. Eerst was het een probleem in april, toen beloofde Apple snel met een oplossing te komen. Dat gebeurde, maar blijkbaar is de iPhone 16, de nieuwste telg in de Apple-familie, nog steeds een beetje overmoedig. Het alarm gaat wel af, maar je hoort het niet. Volgens TikTokgebruikers blijft het niet bij de iPhone 16 en hebben ook oudere versies er last van.

Daar komt bij dat het alarm niet altijd op het juiste moment afgaat. De ene gebruiker kreeg zijn wekker twee uur later te horen. Terwijl een ander zich versliep door een alarm dat 40 minuten lang gewoon ‘stil’ was, zonder zelfs maar een enkel geluid of trilling.

Backup-wekker

Misschien is het tijd om deze week, terwijl je je door de tentamens worstelt, wat backup-wekkers in te schakelen: een ouderwetse wekker of die leuke buurman die je altijd al wilde inroepen als je persoonlijke ‘wekhulp’.

Oplossing van TikTok

In afwachting van een oplossing, delen TikTok-gebruikers hun gouden tip: schakel de Face ID-functie (aandachtsdetectie) uit. Deze functie dimt automatisch je geluid zodra je blik in de buurt van je telefoon komt.

Dus, ben je een Avansstudent die deze week nog tentamens heeft? Of een medewerker die gewoon niet wil dat de wekker je die ochtend in katzwijm doet belanden? Wees gewaarschuwd: de iPhone-alarmklokken zijn niet altijd te vertrouwen!

Wij zullen je in ieder geval niet veroordelen voor een extra keertje snoozen, al begrijpen we het als je daarna je iPhone de schuld geeft.