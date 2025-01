Trump wil pro-Palestijnse demonstranten uitzetten

Foto: Gage Skidmore/ Flickr

De Amerikaanse president Donald Trump wil buitenlandse studenten en wetenschappers het land uitzetten als ze volgens de autoriteiten de wet overtreden bij demonstraties tegen Israël.

In een nieuwe executive order staat dat de Verenigde Staten alle mogelijke juridische middelen zal inzetten tegen de daders van antisemitische intimidatie en geweld in het Amerikaanse hoger onderwijs.

Binnen zestig dagen moeten alle uitvoeringsinstanties in het land rapporteren welke klachten van antisemitisme er zijn ingediend waar universiteiten bij betrokken zijn. Het gaat om gevallen van antisemitisme sinds de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023. De instanties moeten ook kijken welke juridische middelen ze hebben om op te treden.

In de gaten houden

De vraag is wat de regering onder ‘antisemitisme’ verstaat. Daarover verschillen voor- en tegenstanders van de demonstraties vaak van mening. De demonstranten stellen dat ze voor de vrede zijn, terwijl hun critici menen dat er sprake is van Jodenhaat.

Trump wil miljoenen migranten naar hun ‘eigen’ land terugsturen. Dat lot zou ook zo’n 408 duizend studenten zonder papieren kunnen treffen. Internationale studenten en onderzoekers met een verblijfsvergunning moeten er nu ook voor vrezen als ze tegen de oorlog in Gaza hebben gedemonstreerd.

De president wil dat onderwijsinstellingen het recht krijgen om hun studenten en medewerkers in de gaten te houden en informatie aan de overheid door te spelen. Dit moet kunnen leiden tot nader onderzoek en eventueel uitzetting.

Volgens mensenrechtenorganisaties schendt het beleid de vrijheid van meningsuiting en probeert de regering protesten de kop in te drukken. De kans is groot dat het tot een stroom aan rechtszaken gaat leiden.