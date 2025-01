TU Delft krijgt geheel nieuw bestuur

TU Delft

De TU Delft heeft over een jaar een ander college van bestuur. De huidige leden vertrekken binnen afzienbare tijd. Dit besluit zou losstaan van alle commotie rond sociale veiligheid aan de technische universiteit.

Aan de TU Delft waren problemen met de sociale veiligheid, schreef de Inspectie van het Onderwijs vorig jaar. Er zou sprake zijn van ‘wanbeheer’. Het bestuur reageerde fel en dreigde zelfs met een rechtszaak.

Die reactie schoot veel medewerkers in het verkeerde keelgat en ook de inspectie had er kritiek op. In juni schreef de inspectie “weinig vertrouwen” te hebben dat de bestuursleden de gebreken konden herstellen.

Vice-rector Rob Mudde stopte afgelopen najaar om gezondheidsredenen als bestuurslid. Nu schrijft universiteitsblad Delta dat ook voorzitter/rector Tim van der Hagen en bestuurslid Marien van der Meer weggaan.

Van der Hagen geeft het stokje in januari 2026 door, terwijl hij eigenlijk tot zijn pensioen in oktober 2026 zou aanblijven. Het scheelt dus enkele maanden. Van der Meer stopt per augustus.

Rector en voorzitter

Het vertrek van de bestuursleden zou niets te maken hebben met de verwijten van wanbeheer of de aanvaringen met het personeel. De opgegeven reden is de komst van een nieuw bestuursmodel, waarin de rollen van rector en collegevoorzitter weer gescheiden worden.