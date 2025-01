VVD, NSC en BBB willen internationale studenten behouden

De regering moet een plan van aanpak maken voor het ‘behoud’ van internationale studenten in Nederland, vindt de Tweede Kamer. Ook drie coalitiepartijen stemden gisteren voor een motie van die strekking.

Het vorige kabinet is gevallen vanwege onenigheid over migratie en ook studiemigratie was sommige partijen een doorn in het oog. De huidige coalitie, met de PVV als grootste partij, wil nog altijd het aantal buitenlandse studenten beperken.

Toch lijkt er iets te schuiven. De krimpregio’s en grote bedrijven hebben kritiek op de strijd tegen internationalisering en een voorgenomen bezuiniging is in overleg met enkele oppositiepartijen verzacht: er komt een aangepast beleid voor bepaalde regio’s.

Behoud

Een gisteren aangenomen motie van Volt wijst ook in die richting. De Tweede Kamer vraagt het kabinet “een plan van aanpak te maken over het behoud van internationale studenten en talent in Nederland”.

Deze motie kreeg een ruime meerderheid, mede dankzij steun van VVD, NSC en BBB. Minister van Sociale Zaken Eddy van Hijum (NSC) gaf deze motie groen licht in het debat. “Die gaat over het behoud van internationale studenten”, zei hij. En dus niet over hun komst, leek hij te suggereren.

Zijn partijleider Pieter Omtzigt zei afgelopen december in het Kamerdebat over de ‘demografische ontwikkelingen’ dat er 20 duizend basisbeurzen worden gegeven aan studenten uit EU-landen. “Als je die allemaal weer naar het buitenland laat gaan, ben je in onze ogen niet verstandig bezig met het uitgeven van het publieke geld.”

Stimuleren

De moties bij dit debat werden vorige week pas ingediend en dinsdag is erover gestemd. De Volt-motie stelt dat Nederland geen koploper is in het “aantrekken en behouden van kennismigranten”. De regering zou daarom moeten kijken hoe je talent kunt aantrekken, staat in de overwegingen, bijvoorbeeld door het ‘stimuleren’ van internationale studenten.

Dat deel van de motie schrok VVD, NSC en BBB kennelijk niet af. Het verzoek om een plan voor het ‘behoud’ van internationaal talent konden ze steunen.

Behalve de PVV stemde ook de Socialistische Partij tegen de motie. Partijleider Jimmy Dijk kwam met een eigen motie, waarin hij stelde “dat de verdienmodellen van arbeids-, kennis-, en studiemigratie leiden tot uitbuiting hier en kennisverlies en sociale ontwrichting voor de landen van herkomst”. Maar zijn motie kreeg van geen enkele andere partij steun.