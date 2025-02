Academieraden uiten zorgen over gebrek aan studentenparticipatie

Foto via Pixabay

Studenten participeren maar weinig in academieraden op Avans. Bij een aantal raden zit er momenteel geen enkele student in de raad, of maar één of twee. Dat is volgens voorzitters en een student een zorgelijke ontwikkeling. ‘’Je leert het grote plaatje te zien.’’



De Academie voor Deeltijd is een voorbeeld van een academie waar momenteel geen enkele student in de academieraad zit. Volgens voorzitter Jack Schuit is het voor veel academies lastig om studenten te strikken, maar is dat bij zijn academie nóg lastiger. Dat komt doordat deeltijdstudenten een fulltimebaan hebben naast hun studie. ‘’Daardoor is het heel lastig om mensen te vinden die overdag naar overleggen kunnen komen’’, zegt hij. ‘’Twee jaar geleden voerden we overleg in de avond, toen was het iets toegankelijker voor studenten, maar nog steeds dramatisch. Op verzoek van directies zijn de overleggen toen weer naar overdag gegaan, maar dan komen er helemaal geen studenten.’’

Studenten en medewerkers hebben het tijdens vergaderingen van academieraden met elkaar en hun academiedirectie over businessplannen en begroting van de academie, maar ook over organisatiewijzigingen. Daarnaast bespreken ze onderdelen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Afhaken

Er zaten weleens studenten bij de academieraad van Schuit. Maar een groot succes was dat niet. ‘’Studenten vertrokken in no-time, vonden het toch niets. Een werkende student heeft duizend en een redenen om af te haken’’, zegt de voorzitter van de academieraad. Dat vindt hij jammer. ‘’Indirect vertegenwoordigen docenten de studenten wel, want dat wat wij in de klas horen, proberen we in te brengen. Maar als je studenten niet betrekt, weet je niet wat er in hun kopjes omgaat. Je moet samen optrekken om dingen te kunnen bereiken.’’



Ook bij de academieraad van de Academie voor Business en Entrepeneurship (ABE) is het lastig om studenten te vinden. En daar maakt voorzitter Remko Nugteren zich net als zijn collega zorgen over. ‘’De student is waar we het allemaal voor doen. We hebben medezeggenschap maar als er dan geen student in de raad zit is dat raar’’, vertelt hij.



Geen tijd

Op dit moment heeft de academieraad van ABE geluk. Van de acht leden, is één daarvan student. Het gaat om een tweedejaarsstudent die in september 2024 lid werd. Maar de vraag is voor hoe lang. ‘’In jaar drie gaan studenten vaak weg omdat ze stage gaan lopen en hun minor hebben. Dan volgt jaar vier, waarin ze afstuderen. Ze hebben er vaak geen tijd voor’’, aldus Nugteren.

Heb jij interesse om lid te worden van jouw academieraad of wil je er meer over weten? Neem dan contact op via het mailadres centrumvoormedezeggenschap@avans.nl.

Iemand die wel tijd had om lid te worden van de academieraad was Maurice van der Kroef. De laatstejaarsstudent Bouwkunde in Den Bosch was tot voor kort drieënhalf jaar lid van de academieraad van de Academie voor Duurzaam Gebouwde Omgeving (ADGO). ‘’Een docent zei eens tegen mij dat ik goed kon nadenken over studentzaken en dat ik dat verder deed dan alleen voor mezelf. Hij adviseerde me om aan te sluiten’’, vertelt Maurice, die op dat moment nog niet precies wist wat de academieraad deed. ‘’Maar ik wist wel dat studenten hun mening mochten uiten over verschillende onderwerpen. Dat sprak me aan.’’



Complexe thema’s

Volgens Nugteren is het niet altijd even interessant voor de student om aan te sluiten in academieraden. De vergaderingen vinden maar eens per drie of vier weken plaats, maar duren wel lang. ‘’Het is niet makkelijk voor de student om voor een paar uur aan te schuiven’’, zegt de voorzitter, die toegeeft dat de onderwerpen die aan bod komen soms abstract zijn. ‘’Het is best complex met al dat jargon. Ik kan me voorstellen dat veel thema’s die vooral voor medewerkers interessant zijn, voor studenten saai zijn’’, zegt hij. Toch vindt hij het een slechte zaak dat studenten daardoor wegblijven.



Dat het soms pittig is tijdens vergaderingen, bevestigt Maurice. ‘’Maar dat hoort erbij. Ook zaken die niet in het belang van de student zijn, maar voor medewerkers, moeten besproken worden. Maar als het over de OER gaat, is het heel belangrijk dat er studenten zijn’’, zegt Maurice, die het dan ook geen goede ontwikkeling vindt dat studenten niet altijd zitting hebben in academieraden. ‘’Het zou goed zijn als zij zich bewust zijn van wat er achter de schermen gebeurt.’’

Alternatieven

Om studenten wel te betrekken bij academieraden, zoeken ze bij de Academie voor Deeltijd naar alternatieve vormen van participatie. Zo kijken ze naar de mogelijkheid om studenten te laten inbellen bij vergaderingen op momenten dat er een punt wordt behandeld dat voor hen relevant is, in plaats van dat ze een hele vergadering moeten bijwonen. Ook overwegen ze het organiseren van paneldiscussies of om studenten direct te benaderen. ‘’Om de betrokkenheid op een net wat andere manier te implementeren’’, vertelt de voorzitter. Zoeken naar alternatieve manieren zou ook student Maurice goed vinden. ‘’De instapdrempel is nu hoog. Als vergaderingen onder lestijd zijn, snap ik het dat studenten voor hun studie kiezen.’’

Schuit hoopt op de inzet van de alternatieven, maar volgens hem blijft het spannend voor zijn raad bij de Academie voor Deeltijd. ‘’Een baas is blijer om iemand aan het werk te hebben, in plaats van dat iemand een vergadering van de academieraad bijwoont. Het is gewoon lastig’’, vertelt de voorzitter. Hij kan genoeg redenen noemen waarom het voor studenten interessant is zitting te nemen in een dergelijk orgaan.



‘’Studenten leren veel over besturen. Bij overleggen komen problematieken van de hogeschool voorbij, dat is een mooie uitdaging voor de student. We verwachten dat hbo-studenten kritisch kunnen denken, dat kun je bij dit soort vraagstukken doen. Je leert ook om diverse onderwerpen snel eigen te maken en werkt aan je eigen netwerk. Je groeit.’’



Wiskunde

Kritisch kunnen nadenken is iets wat Maurice, die stopte met omdat hij gaat afstuderen, in zijn rol in de academieraad naar hartenlust kon doen. In het speciaal deed hij dat over een wiskundevak op zijn opleiding, dat veel studenten niet haalden. Dat zat ‘m onder meer in de opzet van een tentamen, dat uit een online gedeelte en een gedeelte op papier bestond. Als het online gedeelte werd gehaald, mochten studenten direct door naar het gedeelte op papier. ‘’Maar door die switch werd het vervolgens onrustig in het lokaal. Iedereen ging lopen en schuiven, niet goed voor de concentratie’’, aldus de Avansstudent. Hij bracht het onderwerp in tijdens een vergadering. In samenspraak met de directie en andere studenten startte hij een klein onderzoek naar het tentamen. Dat had succes: ‘’Het online tentamen is weggevallen en geïntegreerd in het papieren deel. Het vak is nog steeds een uitdaging, maar zorgt nu wel voor minder stress en onrust.’’



Grote plaatje

Kijken naar alternatieve manieren om medezeggenschap onder studenten te bevorderen, zoals bij de Academie voor Deeltijd gebeurt, is bij ABE nog niet gedaan. ‘’Maar dat is wel wat we in de toekomst kunnen doen’’, zegt voorzitter Nugteren. Hij hoopt het, want volgens hem is zitting nemen in de academieraad erg leerzaam. ‘’Je leert het grote plaatje te zien van een grote, complexe organisatie.’’

Studentenraad

Om het meedenken over studententhema’s in zijn academie aan te moedigen, richtte Maurice een studentenraad op. Daarin zitten studenten die uitsluitend over studentenonderwerpen vergaderen. De input van die vergadering kan worden meegenomen in vergaderingen van bijvoorbeeld de academieraad. Studenten van ADGO die daarin interesse hebben, kunnen contact opnemen via studentenraad.adgo@avans.nl

Impact hebben

Dat je veel leert van het werk, vindt Bouwkundestudent Maurice ook. ‘’Je kunt echt impact hebben. Daarom zou het goed zijn als meer studenten zouden weten van de academieraad. Meer bekendheid genereren is belangrijk.’’