Academische ziekenhuizen blijven bij hun opvatting van de cao, ten koste van stagiairs

Een kleine groep studenten krijgt misschien alsnog een stagevergoeding van de academische ziekenhuizen. Maar helemaal zeker is dat niet en de umc’s ontkennen nog altijd dat ze de cao ontduiken.

Of universitair medische centra zich aan de cao houden? “Ik heb er begrip voor dat studenten boos zijn”, schreef zorgminister Fleur Agema afgelopen dinsdag aan de Tweede Kamer, maar ze gaat zich er beslist niet mee bemoeien. De cao is een zaak voor werkgevers en vakbonden, meldt ze.

Let wel, dit gaat niet over coassistenten, die hebben een eigen vergoeding in de cao staan. Maar sinds vorig jaar krijgen ook ‘gewone’ stagiairs van academische ziekenhuizen een vergoeding. Ze kunnen rekenen op ruim vierhonderd euro per maand. Deze afspraak is bindend voor de zeven universitair medische centra in Nederland, maar er is één uitzondering: studenten van ‘interne’ opleidingen krijgen niets.

Niet scherp

Umc’s claimen echter dat alle studenten van alle geneeskundefaculteiten in Nederland ‘intern’ zijn, bleek vorige maand, zodat geen van hen een vergoeding krijgt. Ook een Utrechtse student biomedische wetenschappen die in het umc van Leiden of Nijmegen stageloopt, is daarmee ‘intern’ en krijgt geen geld.

Bij vakbond FNV hadden ze dat nog niet helemaal scherp, erkent onderhandelaar Elise Martijn nu. Anderhalve week geleden sprak ze met de werkgevers over onder andere de stagevergoedingen. Maar toen heeft ze deze interpretatie van de umc’s niet besproken.

“Misschien zijn we naïef geweest door ervan uit te gaan dat een Amsterdamse student ook in Amsterdam stageloopt. Terwijl hij natuurlijk ook naar Utrecht kan”, zegt Martijn. Wat haar betreft is deze interpretatie van de cao door umc’s onjuist. Ze hoop dat student-vakbondsleden zonder vergoeding zich bij FNV melden om er een zaak van te maken.

Wel een vergoeding

Volgens Martijn hebben andere studenten wél baat gehad bij het vakbondsoverleg: zij die géén medische opleiding doen. “Het leek er eerst op dat vrijwel alle wo-studenten uitgezonderd werden. Maar dat is nu opgehelderd.” Martijn noemt studenten van opleidingen als economie of rechten die nu wel een stagevergoeding zouden moeten krijgen.

Zorgvakbond NU’91 denkt ook dat vanaf nu meer studenten een vergoeding krijgen, terwijl collegavakbond FBZ desgevraagd laat weten dat dat nog niet zeker is. Deze laatste vakbond heeft veel wetenschappelijk opgeleide medici onder haar leden.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, NFU, heeft haar interpretatie van de cao niet aangepast. “Er is geen reden geweest om te zeggen dat onze interpretatie verkeerd was”, zegt een woordvoerder na het vakbondsoverleg. De umc’s hebben volgens hem wel beloofd om studenten “duidelijker uit te leggen wat we met interne en externe opleidingen bedoelen”.