Celstraf voor stokgooier bij UvA-protesten

Afbeelding van Mohamed Hassan via Pixabay

Een student is tot twee maanden cel veroordeeld wegens geweld tijdens de pro-Palestijnse demonstraties aan de Universiteit van Amsterdam. Ze klom op een shovel en gooide stokken naar de politie.

Gisteren stond Simone voor de camera van de lokale televisiezender AT5. De uit China afkomstige student vond dat ze niets verkeerd had gedaan bij de demonstraties van mei 2024.Een eerlijke rechter zou haar vrijspreken, meende ze.

Ze erkende dat ze een stok had gegooid, maar vond dat geen zwaar geweld: de politie zou immers goed beschermd moeten zijn. In haar ogen zijn de agenten de enigen die iets verkeerd hebben gedaan. “Ze zijn gewapend omdat ze geweld willen gebruiken en dat doen ze ook”, zei ze.

Volgens verschillende media was de student zelf niet aanwezig bij de zaak. Het Openbaar Ministerie eiste vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. De rechter kwam tot twee maanden cel, waarvan één voorwaardelijk.

Taakstraf, vrijspraak

Een andere demonstrant, een student uit Spanje, is veroordeeld tot 60 uur taakstraf vanwege het gooien van een plastic waterfles. Ook dat is milder dan de eis (twee maanden cel) van het OM. Een derde, Nederlandse demonstrant is vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Hij zou stenen en ballonnen met een onbekende vloeistof hebben gegooid.

De hevige rellen aan de Universiteit van Amsterdam braken uit vanwege de oorlog in Gaza. Pro-Palestijnse demonstranten hielden (en houden) de universiteit medeverantwoordelijk voor genocide in Gaza zolang de banden met Israëlische instellingen niet zijn verbroken.

UvA-bestuur

Vorige week publiceerde de universiteit een kritisch rapport van bureau Berenschot over het bestuur ten tijde van de rellen. Ontsporing van het protest was niet te vermijden, is de conclusie, maar het bestuur valt toch iets te verwijten.

Na kleinere protesten bleek er geen dialoog mogelijk met het bestuur, dat geen standpunt over de oorlog wilde innemen en vasthield aan samenwerking met Israëlische instellingen. Er had meer dialoog en begrip kunnen zijn, “en een luisterend oor voor het standpunt van een deel van de studenten en medewerkers”, aldus het rapport. “Demonstranten voelden dat hiermee geen recht gedaan werd aan hun zorgen.”

Het bestuur erkent dat het beter kon, maar benadrukt ook dat “in aanvang vreedzame protesten” gekaapt werden. De rellen en vernielingen zijn niet de schuld van het bestuur, staat er impliciet, maar van de relschoppers.