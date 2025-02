Defensieminister weggejaagd, UvA doet aangifte

Universiteit van Amsterdam

Defensieminister Ruben Brekelmans is donderdag ‘om veiligheidsredenen’ voortijdig van het podium gehaald bij de UvA. Demonstranten bonkten op de ramen en zouden beveiligers hebben geslagen. De universiteit doet aangifte.

Brekelmans (VVD) zou in debatprogramma Room for Discussion vragen beantwoorden van studenten van de Universiteit van Amsterdam. Maar demonstranten buiten de zaal maakten zoveel kabaal dat hij slecht te verstaan was en na een kwartier door beveiligers van het podium werd gehaald, schrijft universiteitsblad Folia.

Bestuursvoorzitter Edith Hooge noemt het een “dieptepunt” dat een groep studenten en medewerkers zich zo dreigend gedroeg dat het interview met de minister stopgezet moest worden. “Het open en vrije debat is gesaboteerd.”

Vrijheden

Toen de minister van het podium vertrok steeg gejuich op onder de demonstranten. Ze riepen leuzen als ‘Free Palestine’. Het interview vond plaats op Roeterseiland, de UvA-campus waar afgelopen jaar regelmatig pro-Palestijnse protesten waren.

Brekelmans reageerde op X dat hij in gesprek had willen gaan met studenten over internationale veiligheid. “Op universiteiten moet je open van gedachten kunnen wisselen. Zeer kwalijk dat dit onmogelijk is gemaakt. Juist als defensie verdedigen we deze vrijheden.”

Eerdere afleveringen van Room for Discussion werden ook verstoord door pro-Palestijnse demonstranten. Het overkwam bijvoorbeeld burgemeester Femke Halsema. Het interview met de voorganger van Brekelmans, Kajsa Ollongren, werd om veiligheidsredenen twee keer afgezegd voordat het uiteindelijk plaatsvond.

Bestuursvoorzitter Edith Hooge is er klaar mee. “Dit moet echt afgelopen zijn”, zegt ze op LinkedIn. “Aanwezigen zijn geïntimideerd, onze beveiligers zijn geslagen. Dit is onacceptabel. We gaan vanzelfsprekend morgen aangifte doen.”