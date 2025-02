Eerstejaars: Amsterdam en Maastricht verliezen, winst voor TU’s en Rotterdam

Universiteit van Amsterdam

Voor het vierde jaar op rij is de instroom aan de universiteiten gedaald. Dat blijkt uit de definitieve tellingen. Vooral de universiteiten in Maastricht, Amsterdam en Nijmegen boeken verlies, terwijl de technische universiteiten en Rotterdam winst boeken.

In september begonnen bijna 58.500 studenten aan een universitaire bachelorstudie, een procent minder dan vorig jaar. Dat komt vooral doordat er duizend internationals minder kwamen. Het aantal Nederlandse studenten groeide met 350.

Gedrag, techniek

Vooral opleidingen in de sector gedrag en maatschappij (zoals psychologie, criminologie en communicatie) zijn minder populair bij studenten uit het buitenland. Hier kwamen zeventien procent minder buitenlandse studenten op af.

Wel groeit voor het eerst in vier jaar de sector techniek. Onder Nederlandse studenten neemt de populariteit van dat domein nog steeds af, maar uit de rest van Europa kwamen juist 150 meer inschrijvingen dan vorig jaar. Van buiten de EER waren dat er zelfs driehonderd extra.

Europa

De verhouding Europese en niet-Europese eerstejaars verandert langzaam. Nederlandse universiteiten trekken iets meer studenten van buiten Europa. Hun aandeel binnen de internationals stijgt in vier jaar tijd van 23 naar 26 procent.

Voor studenten van buiten Europa kunnen universiteiten een hoger collegegeld vragen omdat de overheid deze studenten niet bekostigt. Het kabinet-Schoof wil bezuinigen op het aantal internationale studenten. Het gaat dan vooral om Europese studenten, waarvoor de overheid hetzelfde betaalt als voor Nederlandse studenten. Critici van dit beleid wijzen onder meer op de winst voor de schatkist op de langere termijn als een deel van de internationals hier blijft werken.

© HOP. Bron: UNL.

Winnaars

De Universiteit van Amsterdam is nog altijd de grootste van Nederland, maar ziet het aantal eerstejaars dalen met 3 procent. De naburige Vrije Universiteit Amsterdam zit 6 procent in de min. Het gaat in beide gevallen om een verschil van bijna driehonderd studenten.

In Maastricht gaat het harder. Daar kwamen ruim vierhonderd internationale studenten minder dan vorig jaar en is de daling 8 procent. Maastricht is de meest internationale universiteit van allemaal.

De technische universiteiten van Twente en Eindhoven staan juist 9 procent in de plus, terwijl ook Delft met 2 procent groeit. Ook de Erasmus Universiteit Rotterdam maakt een sprongetje omhoog met 4 procent groei.