Hoofdredacteur Delta was bijna ‘journalist van het jaar’

Het scheelde niet veel of hoofdredacteur Saskia Bonger van het Delftse universiteitsblad Delta was verkozen tot journalist van het jaar. Ze stond op een shortlist van drie kandidaten.

Journalistenblad Villamedia heeft niet Saskia Bonger, maar Saskia Belleman verkozen tot journalist van het jaar. Belleman is bekend als kraakheldere rechtbankverslaggever van De Telegraaf, die vaak in talkshows aanschuift. De jury roemt vooral haar podcast ‘Zij is van mij’, waarin ze aandacht vraagt voor femicide, oftewel vrouwenmoord.

Bonger

“Naast Belleman maakte ook Saskia Bonger kans op de titel”, schrijft hoofdredacteur Chris Helt van Villamedia op LinkedIn, “omdat ze voor haar blad Delta én haar medewerkers ging staan toen de TU Delft haar juridisch onder druk zette.”

Vorig jaar maart verscheen er een vernietigend inspectierapport over de sociale veiligheid aan de universiteit. Een maand later moest het universiteitsblad uitgerekend een artikel over sociale veiligheid onder zware juridische dreiging offline halen. Bonger oogstte veel waardering voor haar koers in het conflict.

De derde genomineerde van Villamedia was Ellen de Visser vanwege haar artikel ‘Wat vrouwen niet mogen weten over hun eigen borsten’. Daarin maakt ze duidelijk hoe vrouwen achtergesteld worden in de gezondheidszorg.