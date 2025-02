Koepelvereniging KVQuaestum legt verbinding tussen Avansstudenten en -bestuurders

Afbeelding ter illustratie. Foto via Pexels, Ivan Samkov

Ben jij student in een studie- of studentenvereniging? Dan bestaat voor jou sinds vorig jaar koepelvereniging KVQuaestum. Die fungeert als tussenpersoon tussen studenten en bestuurders van Avans, om ervoor te zorgen dat beide partijen gehoord worden. Marjolein Mauritz is secretaris en oud-Avansstudent Bestuurskunde. ‘’Het is onze missie dat studenten gehoord worden.’’



‘’Via onze vereniging komen studenten in verenigingen en bestuurders van Avans makkelijker met elkaar in contact’’, zegt secretaris Mauritz. ‘’Wij vertegenwoordigen de studenten en zijn het aanspreekpunt tussen beide partijen. We leggen de verbinding tussen studenten en het bestuur.”

Waarom is dat nodig?

‘’Voor veel studenten in verenigingen voelt het bestuur van Avans ongrijpbaar, daar komen ze niet veel. Onze koepelvereniging wil die drempel lager proberen te maken. Daarnaast kunnen studenten in verenigingen bij ons komen met problemen die ze ervaren, welke dan ook, wij kijken dan mee naar oplossing.”

Aan wat voor problemen moet je dan denken?

‘’Die variëren heel erg. Denk bijvoorbeeld aan het helpen bij het vinden van plekken voor verenigingen om fysiek samen te komen. In Den Bosch zit een studentenhuiskamer, maar dat is een klein hokje dat voor iedere vereniging beschikbaar is. Veel studenten missen een plek om te kunnen vergaderen.



We hebben ook geholpen bij het verhogen van de studiebeurs voor studenten die een bestuursjaar doen. Mede door de koepelvereniging ging die uiteindelijk omhoog.

Daarnaast kunnen we ook helpen als we signalen krijgen dat de mentale gezondheid van studenten onder druk staat. Dat kunnen we dan bij het college van bestuur aankaarten.



We helpen studenten ook als ze privéproblemen hebben. We zijn er echt voor de studenten, bij grote en kleine problemen.’’

Hoe staan jullie in contact met studenten?

‘’We hebben een groepsapp met daarin bestuurders van verenigingen: daar zitten 160 mensen in. Dat is veel, maar toch is het denk ik voor veel studenten in verenigingen niet altijd duidelijk wie wij zijn en wat we doen. Besturen veranderen namelijk ieder jaar, soms wordt de overdracht dan niet goed geregeld. We willen iedere student duidelijk maken dat wij er voor ze zijn.’’

Een van de workshops van KVQuaestum

Wat doen jullie in de vereniging?

‘’We organiseren fysieke workshops en trainingen die voor studenten in verenigingen relevant zijn. Die gaan over hoe je goed moet besturen en hoe je moet omgaan met privacy. Daarnaast houden we netwerkborrels. Die zijn om verbinding met elkaar te maken en te leren van elkaar, maar ook gewoon erg gezellig. De evenementen zijn voor ons een mooie manier om op te halen wat er allemaal speelt in de verenigingen.’’

Woensdag vindt er in het Grand Café aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch een borrel plaats voor bestuurders van studie- en studentenverenigingen. Die begint om 19:00 uur. Aanmelden kan via de groepsapp of een mailtje naar info@kvquaestum.nl.