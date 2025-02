Liefde, vriendschap of een blauwtje: ‘Gezellig is niet altijd genoeg voor een geslaagde date’

Benjamin Blokhuis

Student Benjamin Blokhuis is op zoek naar gezellige ontmoetingen met medestudenten binnen de hogeschool. Hij gaat hiervoor de Avanssteden af en schrijft over zijn date-avonturen in de rubriek Liefde, vriendschap of een blauwtje. Aflevering 1: de Bredase student Anna Bakker.

Met knikkende knietjes spreek ik bij St. Joost School of Art & Design in Breda een groepje studenten aan. Ik vertel ze dat ik op zoek ben naar een date en vraag of iemand dat leuk zou vinden. Ze zeggen dat ze les hebben. Ik wil weglopen als een meisje zegt: ”ik heb geen les, maar ik vind het wel heel spannend”. Ik zeg: ”Geweldig! Ik vind het ook heel spannend, laten we gaan!”

Anna Bakker, want zo heet ze, studeert Illustrated & Animated Storytelling. We gaan met z’n tweeën wandelen. Het is koud, logisch in februari, en bewolkt. De derdejaarsstudent draagt een winterjas en een sjaal en ze kletst meteen. We praten over onze opleidingen en over waar we wonen. Koetjes en kalfjes, maar dat is ook gezellig.

Ik stel voor om op een gegeven moment naar rechts te gaan, zij zegt: ”Ja, maar jij stelde net koffie voor, en daarvoor kunnen we beter naar links.” Ik bedoelde Avans’ goedkope koffie, maar dat zeg ik niet. Ik zeg: ”Oh, natuurlijk!” We halen koffie in een koffietentje en ik betaal €7,40.

Maar geld speelt geen rol, want we hebben het echt heel gezellig. Eerst dacht ik dat Anna een beetje verlegen was, omdat ze als enige niet reageerde toen ik een groepje studenten aansprak, maar dat is niet waar. Ze is eerder introvert en vertelt dat ze liever luistert dan praat. “Mensen praten vaak meerdere keren over hetzelfde. Ik heb dan geen behoefte om het nog een keer te bespreken, maar ik vind het wel leuk om nog eens te horen”. Ik moet hier hard om lachen, want ik kan me dit niet voorstellen.

Wie is Benjamin?

Benjamin (20) heeft een geweldig leven. Hij heeft naar eigen zeggen leuke vrienden en doet een te gekke cabaretopleiding aan de Koningstheateracademie. Hij leest en gaat graag naar het theater en groeide op in het Gooi. En als je opgroeit in het Gooi is volgens hem de cultuurshock in Brabant enorm. Soms voelt Benjamin zich zelfs alleen in het grote Brabant. De hoogste tijd om nieuwe mensen te leren kennen. Om te beginnen: studenten van Avans.



Misschien ontmoet Benjamin wel nieuwe vrienden. Misschien ontstaat er zelfs wel iets meer dan dat. In deze nieuwe rubriek stapt hij maandelijks op de bonnefooi op studenten af. Hij ontmoet en portretteert ze.

Anna lijkt geen behoefte te hebben om haar mening te uiten. Ze heeft er wel een, maar ze houdt het liever voor zich. Ze heeft op een christelijke basisschool gezeten waar ze het leuk vond om de liedjes en verhalen te horen, maar ze geloofde er niet in. Daarom liet ze het weer van zich afglijden. Ondanks dat ze aan de creatieve opleiding Illustrated & Animated Storytelling studeert, lijkt ze niet geïnteresseerd te zijn in het vertellen van haar eigen verhalen. Ze vertelt liever andere verhalen in opdracht. Ze trekt haar eigen plan, kiest haar eigen pad en niemand hoeft zich daarmee te bemoeien.

Het was heel gezellig, maar gezellig is niet per se genoeg voor een geslaagde date. Op het station namen we afscheid. Ik zei: ”Tot…” (Ik zeg per ongeluk altijd ‘tot…’, wat dom is, want dan moet je uitspreken of je elkaar nog eens wil zien)… de volgende keer?’.

Zij antwoordt: ”Ja, maar ik denk niet dat we elkaar vaak op school zullen zien..’’ Oké, helder. Misschien zit een tweede date er niet in, maar deze ontmoeting was echt de moeite (en de €7,40!) waard!

Lijkt het jou leuk om met Benjamin op date te gaan? En dan een portret van jou terug te zien in Punt? De enige voorwaarde die Benjamin stelt, is dat je Avansstudent bent. Bij interesse kun je mailen naar punt@avans.nl.