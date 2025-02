Nijmegen gaat staken in maart, de rest moet nog datum prikken

Illustratie: Lotte Verheul

Universiteiten en hogescholen gaan in estafette staken tegen de bezuinigingen op onderwijs en onderzoek. De Radboud Universiteit Nijmegen heeft als eerste een datum gekozen: 13 maart.

Er ligt nog altijd een bezuiniging van 1,3 miljard euro op onderwijs en onderzoek in het verschiet. Vakbonden en actiegroepen verzetten zich hiertegen en hebben een ‘estafettestaking’ aangekondigd.

Universiteiten en hogescholen leggen op verschillende dagen het werk neer. Deze week en volgende week zijn er lokaal bijeenkomsten met personeelsleden om te bepalen wanneer ze dat doen.

Eerste

De Radboud Universiteit is dus de eerste die de knoop heeft doorgehakt. Hoe de staking er precies uitziet, is nog even afwachten. Misschien gaan de stakers ergens met spandoeken staan of lopen ze op een bepaald tijdstip weg uit de collegezaal.

“Het zou fijn zijn als studenten nog enigszins onderwijs kunnen volgen”, zei bestuursvoorzitter Alexandra van Huffelen van de Radboud Universiteit deze week. Ze wilde nog geen directe steun voor de staking uitspreken, ook omdat ze enige hoop koestert dat de Eerste Kamer iets aan de bezuinigingen gaat doen.

Deal

Sinds de deal met de oppositie is dat laatste zeer onwaarschijnlijk. Het compromis met de drie christelijke partijen en JA21 heeft de bezuinigingen enigszins afgezwakt, maar zeker niet geschrapt. De senatoren stellen schriftelijke vragen en gaan nog met deskundigen praten over de rechtmatigheid en uitvoerbaarheid van het beleid, maar voorlopig kan het kabinet op een ruime meerderheid in de senaat rekenen.

“De Nijmeegse collegevoorzitter is net nieuw, dus deze uitspraak zij haar vergeven”, schrijft de Leidse hoogleraar Remco Breuker op Bluesky, prominent lid van WOinActie en betrokken bij de stakingen. Maar kritisch is hij wel. “Wij hebben bestuurders nodig die pal voor ons staan, geen lauwwarme woorden.”

Als het goed is, mondt de estafette uit in een landelijk protest. Vakbond FNV heeft geen bemoeienis met de planning, laat een woordvoerder weten. “De stakingsdata worden door actiegroepen op elke universiteit afzonderlijk bepaald. Dit is vooral een grass roots-beweging: het komt allemaal van onderop.”