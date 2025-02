Rechter eist meer uitleg over weigering aanvullende beurs

Illustratie: Esmee Rops

Mag je van een jonge student verwachten dat hij zijn eigen vader voor de rechter sleept om een ouderlijke bijdrage? De minister moet dit beter uitleggen, staat in een tussenuitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.

Na een breuk met hun ouders kunnen studenten soms een aanvullende beurs van de overheid krijgen, maar makkelijk is het niet. De drempel is hoog. Een rechterlijke ‘tussenuitspraak’, die deze week is gepubliceerd, illustreert het probleem.

Een student doet een beroep op de speciale DUO-regeling voor zulke gevallen: hij vraagt een aanvullende beurs, omdat hij geen contact heeft met zijn vader en dus geen ouderlijke bijdrage krijgt. Maar DUO wijst zijn verzoek af. De reden: hij is te jong.

Tot zijn 21ste heeft zijn vader ‘onderhoudsplicht’ en dus zou hij zijn vader voor de rechter moeten slepen om geld van hem te krijgen. Dat vindt hij te moeilijk en daarom procedeert hij niet tegen zijn vader, maar tegen DUO.

Gescheiden

De ouders van de student zijn gescheiden toen hij jong was. Vanaf 2017 woonde hij voornamelijk bij zijn vader, staat in het tussenvonnis. “In de zomer van 2020 is er een conflict ontstaan tussen eiser en zijn vader, waarna eiser van huis is weggelopen.” De vader probeerde toen bij de rechter als enige het ouderlijk gezag te krijgen, maar dat verzoek is door de rechter afgewezen. “Daarna heeft de vader van eiser het contact verbroken”, aldus het vonnis.

Nu komt het treurigste. De student wil het contact graag herstellen, maar stuit op het wantrouwen van zijn vader. “Zijn vader denkt dat hij niet uit is op een goede verstandhouding met hem, maar op zijn eigendommen”, bevestigt een bemiddelende ‘coach’ tegenover de rechter.

Verder heeft de nieuwe partner van de vader zich op sociale media “stelselmatig negatief” uitgelaten over deze jongen, wat tot aangifte heeft geleid en tot “een stopgesprek door de politie”. Als deze student nu een procedure tegen zijn vader start, wordt het er vast niet beter op. Hoe kun je goed studeren met de stress van zo’n procedure?

‘Niet betrokken’

Onzin, oordeelt DUO, want de student kan die procedure overlaten aan een advocaat. Dan hoef je zelf niet betrokken te zijn. De rechtbank Midden-Nederland vindt dit echter geen sterk argument. De minister moet een uitzondering op de regels maken of beter uitleggen waarom hij dat niet doet, staat in het tussenvonnis.

Er is dus nog geen winnaar in deze rechtszaak. Pas na de reactie van de minister kan de rechter een oordeel vellen. Hoe dan ook blijkt uit deze zaak dat een student van bijvoorbeeld 18 jaar bij DUO minder sterk staat dan een student van 21 jaar, zelfs als er sprake is van een vergelijkbaar ‘structureel conflict’ met hun ouders.

De Tweede Kamer heeft schriftelijke vragen over deze stufi-regeling gesteld, waar de minister nog op moet antwoorden. Tot die tijd wil ook DUO niets vertellen over de invulling ervan.