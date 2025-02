Studenten en hun centen: ‘Ik zou mezelf graag wat meer gunnen’

De ene student heeft veel moneys, de ander vindt aan het eind van de maand zelfs de euroknallers van de supermarkt eventjes te duur. Om je een beeld te geven van hoe het er bij andere studenten financieel aan toe gaat, interviewt Punt Avansstudenten over hun (spaar)rekening. In deze aflevering is student Verpleegkunde Hannah* aan het woord.

Is: student Verpleegkunde in Den Bosch

Bedrag op spaarrekening: 35 duizend euro

Woonsituatie: begeleid in Eindhoven



Begeleid wonen, dat zullen niet veel studenten doen. Wat kun je daarover vertellen?

“Ik heb autisme en een chronische depressie. Daarom woon ik in een vorm van begeleid wonen in Eindhoven. Ik woon zelfstandig in een rijtjeshuis en heb begeleiders die een paar keer per week langskomen om te checken hoe het met me gaat. Voor mijn woning betaal ik vierhonderd euro per maand. Dat is best goedkoop, maar ik betaal ook hoge zorgkosten. Ik heb een Wajong-uitkering, omdat mijn klachten al voor mijn achttiende begonnen.”



Hoe ga jij met je financiën om?

“Ik kan goed met geld omgaan. Ik ben een tijdje gesloten opgenomen geweest, toen kon ik veel sparen. En tijdens corona gaf ik ook niet zoveel uit. Ik ben niet zo van het geld uitgegeven, omdat ik bang ben dat ik het in de toekomst hard nodig ga hebben. Sparen kan ik denk ik beter dan de gemiddelde student, maar ik zou mezelf graag wat meer gunnen.”



Wat zou je jezelf graag wat meer gunnen?

“Alles. Koffie op het station, bijvoorbeeld. Als ik dat eens koop, voel ik me daarna meteen schuldig. Het is niet zo dat ik iedere dag koffie wil halen, maar soms wel. Dan wil ik daarvan kunnen genieten zonder dat ik me daarna zorgen ga maken. Mijn mindset wil ik veranderen.”



Zijn er dingen waarop je bespaart?

“Ik koop al acht jaar geen nieuwe kleding, maar alles tweedehands. Behalve mijn winterjas en ondergoed. Kleding koop ik niet in van die vintagewinkels, maar in échte tweedehandswinkels. Dat kost veel tijd, want je moet goed zoeken. Ook dingen voor in huis koop ik niet nieuw. Eten bestellen via Thuisbezorgd doe ik ook nooit en ik koop geen groentes buiten het seizoen om. Dat is duur.”



Hoe komt het dat je dat zo bewust doet?

“Geld kun je maar één keer uitgeven. Ook vind ik het voor het klimaat beter om geen nieuwe kleding te kopen. Dat is onzin, want er is al zoveel.”



Hoe ga je met je geld om als je bijvoorbeeld een avond op stap bent?

“Dan drink ik wat ik wil. Als ik heb gedronken, vind ik het moeilijker om dingen te laten. Ik merk dat bier duurder is geworden. Als ik dan achteraf op mijn rekening kijk, voel ik wel schaamte.”



Heb je tips voor anderen om goed met hun geld om te leren gaan?

“Zet een vast bedrag aan het begin van de maand opzij. Als je aan het eind van de maand merkt dat je niet genoeg hebt op je lopende rekening, kun je het altijd weer terugzetten.”

*Hannah is een fictieve naam. De echte voor- en achternaam zijn bij de redactie bekend.