Universiteit Twente ontslaat tientallen medewerkers, ook Delft bezuinigt

In Twente vallen tientallen gedwongen ontslagen en verdwijnen acht vakgroepen. Ook de technische universiteit in Delft sluit niet uit dat er gedwongen ontslagen vallen.

De Universiteit Twente zit al langer in de financiële problemen. Die worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de faculteit Technische Natuurwetenschappen, die al jaren verlies maakt en waar in september al een reorganisatie werd aangekondigd.

Nu blijkt dat de faculteit inderdaad drastische maatregelen treft. Niet alleen worden 46 medewerkers ontslagen, ook schrapt de faculteit acht vakgroepen (onderzoeksgroepen rondom een hoogleraar). De afgelopen dagen voerde het bestuur gesprekken met de getroffen medewerkers.

‘Per direct’

Een ontslagen onderzoeker vertelt aan RTV Oost dat de sfeer op de faculteit “om te snijden” is. Hij is universitair hoofddocent en verliest na twintig jaar zijn baan aan de universiteit. Eigenlijk zou hij nog college geven de komende weken, maar dat stopt “per direct”.

Een woordvoerder van de universiteit zegt dat “niemand van de ene op de andere dag zijn pasje hoeft in te leveren”, maar dat de ontslagen medewerkers in principe zijn “vrijgesteld van werkzaamheden”. Ze mogen nog studenten begeleiden als ze willen, maar ze kunnen dus ook per direct stoppen met werken.

Vakgroepen

De acht vakgroepen passen volgens het bestuur niet bij het profiel van de universiteit, halen te weinig geld binnen of zijn te weinig bij het onderwijs betrokken. Het is nog onduidelijk of vooral wetenschappelijk personeel of ondersteuners door de reorganisatie geraakt worden, schrijft universiteitsblad Utoday.

Wat er met de promovendi van deze vakgroepen gebeurt is ook nog niet bekend. Zij zijn niet altijd in dienst van de universiteit, maar worden wel begeleid door hoogleraren of universitair docenten van de vakgroep waaraan ze verbonden zijn.

Technische universiteiten

De technische universiteit in Enschede is niet de enige met financiële problemen. Vorig jaar kondigde Wageningen aan dat er tachtig miljoen af moet en vorige week kwam de TU Delft met eenzelfde bedrag aan ‘ombuigingen’ naar buiten.

Dat ook de TU Delft moet bezuinigen komt als een verrassing. Deze instelling kromp de afgelopen jaren veel minder dan Twente, waar in 2022 plots een kwart van de instroom verdween. In Delft zijn het dan ook vooral de onderhoudskosten, inflatie, energieprijzen en personeelskosten die de begroting onder druk zetten, zegt het bestuur.

Alle faculteiten moeten de komende maanden bedenken hoe ze tien procent minder kunnen uitgeven, meldt universiteitskrant Delta. Ontslagen hebben “niet de voorkeur” van het bestuur, maar worden ook niet uitgesloten.

Van de vier technische universiteiten lijkt alleen Eindhoven de dans te ontspringen. In Eindhoven blijven de studentenaantallen redelijk op peil, maar het heeft zeker ook te maken met project Beethoven: het vorige kabinet reserveerde op de valreep miljarden om chipmachinemaker ASML in Nederland te houden. Zo’n 450 miljoen daarvan is bedoeld voor onderwijsinstellingen in Eindhoven, al gaat een kleiner deel ook naar Delft en Twente.