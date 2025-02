YouTuber mag niet zomaar ‘universiteit’ starten

Afbeelding van Mizter_X94 via Pixabay

Wil je cursussen verkopen? Prima, maar noem je bedrijfje vooral geen universiteit. De ‘YouTube University’ krijgt een tik op de vingers van de Onderwijsinspectie en moet misschien een boete betalen.

Geld verdienen met zeggen hoe je geld verdient. Dat lijkt het businessmodel van Angela Brink, een jonge twintiger die haar cursussen via sociale media slijt. Ruim twee jaar lang deed ze dat onder de vlag YouTube University en daar hield ze ook niet meteen mee op toen ze een waarschuwing van de Onderwijsinspectie kreeg.

Om misleiding te voorkomen, zijn de termen universiteit en hogeschool sinds 2017 wettelijk beschermd. Dit geldt ook voor de graden associate degree, bachelor, master en doctor. Je mag dus niet zomaar een universiteit oprichten of diploma’s uitdelen, zeker niet als je er geld voor vraagt.

Brink zegt zonder noemenswaardige inspanningen zo’n 100 duizend euro per maand te verdienen en wil andere vrouwen tegen betaling vertellen hoe ze dat doet. Het klinkt niet erg universitair, en dat is het dus ook niet.

Waarschuwing

Na een waarschuwing van de inspectie afgelopen september haalde ze sommige verwijzingen naar haar ‘universiteit’ weg, maar niet allemaal. Na nieuwe waarschuwingen ging ze harder aan de slag. De inspectie meent dat de overtreding inmiddels is beëindigd.

Toch staat er nog altijd een filmpje op TikTok, waar in de toelichting de YouTube University wordt genoemd. Op haar zalmkleurige website zie je nog een baret en een verwijzing naar ‘studenten’, maar de links werken verder niet meer.

De term ‘university’ is dus langer dan twee jaar gebruikt. De minister kan nu een boete tot ongeveer 1 miljoen euro opleggen, of 10 procent van de omzet (als dat een hoger bedrag is). In de praktijk zijn de boetes meestal veel lager. Minister Eppo Bruins heeft begin dit jaar aangekondigd dat hij de boetes gaat verhogen.