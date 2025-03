Bruins wil bedreigde topwetenschappers naar Nederland halen

Eppo Bruins. Foto: Martijn Beekman

Wetenschappers die door “toenemende spanningen” in de wereld naar een ander land willen verhuizen zijn van harte welkom in Nederland, zegt minister Bruins. Onderzoeksfinancier NWO gaat zo snel mogelijk een fonds in het leven roepen.

De details van het fonds zijn nog niet bekend, maar Bruins heeft haast en kondigt het daarom nu alvast aan. Volgens hem zijn steeds meer wetenschappers op zoek naar een ander land om hun carrière te vervolgen. “Het is belangrijk dat zij daarbij aan Nederland denken. Ook in andere Europese landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje en België wordt initiatief genomen om internationaal wetenschappelijk talent binnen te halen.”

Deze week nog ontraadde premier Schoof een door Volt ingediende motie om Amerikaanse wetenschappers naar Nederland te halen. Talent werven vond hij wel een goed idee, maar dan niet alleen talent uit de Verenigde Staten. Het kabinet is “geen voorstander van een aanpak specifiek gericht op de VS”. Ook in de brief van Bruins wordt niet naar spanningen in de VS (of in andere landen) verwezen.

Ongeacht nationaliteit

In de komende weken willen Bruins en NWO duidelijkheid geven over wat het fonds mag kosten, wanneer het van start gaat en aan welke voorwaarden de wetenschappers moeten voldoen.

Het fonds is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor Nederlanders die nu in het buitenland werken. De regeling wordt opengesteld voor “internationaal talent van topniveau, ongeacht nationaliteit”. De ambitie is om enkele tientallen topwetenschappers naar Nederland te halen.

Brain drain

De Amerikaanse president Trump wil miljarden bezuinigen op onderzoek naar onder meer klimaat, gender, gezondheid en milieu. Onderzoeksaanvragen worden doorgelicht op ‘problematisch taalgebruik’ rond diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit. Dat brengt een brain drain op gang.

Een Franse universiteit in Marseille heeft inmiddels een safe place for science in het leven geroepen: een programma dat plaats biedt aan vijftien wetenschappers uit de Verenigde Staten. Dat kunnen ook Europeanen zijn die weer terugkeren.