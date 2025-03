Column: Drinken omdat we dorst hebben of omdat het zo hoort

Nick van Bergen

Ik heb een bijzondere weer-app. Van deze app krijg ik een berichtje waarin staat: “Hey, hebben mensen zin om ergens deze week een terrasje te pakken?” En dan weet ik dat het mooi weer wordt.

Ah, lente! De temperaturen gaan omhoog en voor veel studenten betekent dat maar één ding: terrasjesweer. Zelf drink ik bijna nooit alcohol (meer). Een van de dingen die me daardoor opvalt, is hoe genormaliseerd alcoholgebruik eigenlijk is. Waar ik vroeger niet raar opkeek van de Nederlandse terrascultuur, loop ik er nu soms hoofdschuddend langs. Waar ik het vroeger fijn vond dat de ober ervan uitging dat ik bier wilde (wat correct was), voelt dat nu confronterend. En waar ik vroeger nieuwsgierig vroeg waarom iemand een cola zero bestelde, sta ik me er nu zelf voor te verantwoorden.

Eigenlijk is dat best gek. Niet alleen omdat je gewoon moet kunnen drinken wat je wilt, maar ook omdat alcohol natuurlijk gigantisch slecht voor je is. Niemand hoeft zich toch te verdedigen omdat hij niet rookt of geen drugs gebruikt? En toch voelen studenten vaak de druk om hun keuze om niet te drinken uit te leggen.

Dit speelt niet alleen onder studenten en onder volwassenen, maar ook onder veel jongeren blijkt na wat Googlen. Hoewel het alcoholgebruik onder jongeren (12-16 jaar) de afgelopen jaren is afgenomen, blijft het percentage dat drinkt nog steeds hoog. Maar liefst 39,6 procent van de jongeren in deze leeftijdscategorie heeft weleens alcohol gedronken, en 22 procent nog in de afgelopen maand. Daarvan was in 65,1 procent van de gevallen sprake van bingedrinken. Dat betekent dat 14,3 procent van de jongeren in Nederland in de afgelopen maand aan bingedrinken heeft gedaan. Dat komt neer op bijna 112.000 jongeren. Ik vind dat best veel.

Waarom ze dit doen, is de vraag. Misschien omdat ze denken dat het cool is, of omdat ze zich niet bewust zijn van hoe schadelijk het is, simpelweg omdat ze papa of mama ook elke dag een biertje zien drinken. En als ze het dan ook nog eens van hun ouders krijgen (wat in 25,1 procent van de gevallen zo is), dan vind ik dat best schokkend.

Ik schrijf dit niet omdat ik vind dat alcoholgebruik slecht is en verboden zou moeten worden. Ik heb zelf ook gedronken en heb er geen probleem mee als anderen een alcoholische versnapering nemen. Ik schrijf dit om bewustwording te creëren over hoe genormaliseerd alcoholgebruik is, en om te laten zien hoe ‘normaal’ het nog steeds is onder jongeren. Daarnaast wil ik benadrukken dat het helemaal oké is om geen biertje te drinken als je daar geen zin in hebt. Als mensen in je omgeving daar een probleem mee hebben, is dat misschien een teken dat het tijd is om met anderen om te gaan.

Onthoud dus, het is oké om iets anders te bestellen op het terras. Behalve water. Doe normaal zeg.