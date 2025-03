Docent van het jaar komt uit Amsterdam, Delft of Leiden

Illustratie: Lotte Verheul

Vier docenten zijn genomineerd voor de landelijke titel ‘Docent van het Jaar 2025’: twee van een universiteit en twee van een hogeschool. De winnaar krijgt een beurs van 25 duizend euro voor onderwijsvernieuwing.

Het is de elfde keer dat de prijs wordt uitgereikt. De genomineerde docenten zijn Menno Otten (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten), Miriam Blaauboer (TU Delft), Farid Boussaid (Universiteit van Amsterdam) en Anna Posthumus Meyjes-de Breij (Hogeschool Leiden).

De verkiezing wordt georganiseerd door het Interstedelijk Studenten Overleg en het Comeniusnetwerk van vernieuwende docenten. In de jury zitten studenten, docenten en de winnaar van vorig jaar: Peter Pelzer van de Universiteit Utrecht. De uitreiking is 7 april in Nieuwegein.

Het Comeniusnetwerk is opgericht in 2018 en telt inmiddels ruim zeshonderd leden uit mbo, hbo en wo. Ze kunnen lid worden via prijzen en onderwijsbeurzen, maar sinds enkele jaren kan het ook als je een goede motivatiebrief schrijft.

Meningen

Bij de jurering wordt deze keer extra aandacht besteed aan ‘maatschappelijk gericht denken’. “In een tijd waarin meningen uit elkaar lopen, zijn het juist docenten die voor verbinding kunnen zorgen in het klaslokaal”, zegt ISO-voorzitter Mylou Miché.