Estafettestaking tegen bezuinigingen hoger onderwijs, college van bestuur Avans respecteert oproep

In de aanloop naar de stemming over de onderwijsbegroting in de Eerste Kamer gaan in elk geval tien Nederlandse universiteiten om beurten in staking. Per stad gaat het onderwijs en onderzoek één dag plat, beloven de organisatoren.

De Universiteit Leiden zal maandag 10 maart het spits afbijten, samen met de Hogeschool Leiden. Ook in Utrecht, Nijmegen en Amsterdam sluiten hogescholen zich aan bij de actie. Naar verwachting zullen alle universiteiten uiteindelijk meedoen.

Overhaast

De estafettestaking was al eerder aangekondigd en wordt georganiseerd door WOinActie, samen met vakbonden AOb, FNV en LSVb. Volgens hen schaden de aangekondigde bezuinigingen van ruim een miljard euro de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, en leiden ze nu al tot overhaaste reorganisaties en ontslagen, onder meer bij de Universiteit Twente, de Open Universiteit en University College Roosevelt.

De estafettestaking duurt tot medio april en zal worden afgesloten met een nationale manifestatie. Waar en wanneer is nog niet bekend. Evenmin is duidelijk wanneer de Eerste Kamer gaat stemmen over de OCW-begroting.

Avans

Het college van bestuur van Avans respecteert de oproep om te gaan staken, is te lezen in een bericht op Sharepoint. Docenten en medewerkers die de staking willen steunen of bijwonen, wordt gevraagd dit te doen in eigen tijd en alleen als ze vervanging hebben geregeld. De uren worden gecompenseerd als tijd voor tijd. Als ze dit niet doen en geen vervanging regelen, krijgen ze die dag geen loon uitbetaald.

Als er op 10, 11, 13 en 17 maart ingeroosterde toetsing plaatsvindt, kan een student die wil staken een extra toetsgelegenheid aanvragen. Die krijgt de student, nadat gebruik is gemaakt van de reguliere herkansing. Over andere data wordt, ook voor medewerkers, mogelijk nog gecommuniceerd.

Het schema is nu als volgt: