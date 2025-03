Kabinet schendt afspraak, dus Maastricht werft weer buitenlandse studenten

De Universiteit Maastricht werft weer studenten in België en Duitsland. Dat is tegen de landelijke afspraken, maar ook het kabinet heeft zijn woord gebroken, is het weerwoord. “Voor ons bestaat de overeenkomst niet meer.”

Universiteiten zouden ‘terughoudend’ zijn met het werven van buitenlandse studenten, stond in het bestuursakkoord met de vorige minister van Onderwijs, Robbert Dijkgraaf. Vorig jaar beloofden universiteiten hem zelfs te stoppen met werven, tekortsectoren op de arbeidsmarkt uitgezonderd.

Maar sindsdien zijn er een paar dingen veranderd. Het extra geld voor onderzoek van Dijkgraaf verdween na de verkiezingen van de begroting. Ook sommige investeringen uit het bestuursakkoord zijn deels wegbezuinigd.

Dat is voor de Universiteit Maastricht reden voor een koerswijziging, schrijft universiteitsblad Observant vandaag. Maastricht is de meest internationale universiteit van Nederland en wordt hard geraakt door de dalende internationale instroom, zegt een woordvoerder van de universiteit. Daarom werft de instelling weer over de grens.

Geen grote beurzen

Voor de bacheloropleidingen brain science en regenerative medicine and technology zoekt de universiteit naar Belgische en Duitse studenten. Ook voor de nog te starten bacheloropleiding sustainable bioscience kijkt de instelling naar die landen. De opleidingen hebben internationals nodig voor een ‘gezond’ studentenaantal, zegt de universiteit tegen Observant.

De opleidingen werven vooral online, maar gaan ook langs scholen in de buurlanden. Grote onderwijsbeurzen, waar universiteiten vanuit de hele wereld hun opleidingen aanprijzen, zegt de Limburgse universiteit nog te mijden.

Overeenkomst gebroken

De huidige onderwijsminister breekt het bestuursakkoord door te bezuinigen op de starters- en stimuleringsbeurzen, zegt collegevoorzitter Rianne Letschert. Wat haar betreft is dat akkoord nu van tafel: “Voor ons bestaat de overeenkomst niet meer.”

Universiteitenvereniging UNL zegt in een reactie dat de afspraken van universiteiten om te stoppen met werven nog steeds gelden. Maar de woordvoerder toont wel enig begrip: “We zitten in een andere context dan vorig jaar, met teruglopende studentenaantallen en forse bezuinigingen.”