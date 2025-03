Les in het Engels? Nederlanders vinden het achteraf prima

Nederlandse afgestudeerden vinden de taal van hun opleiding goed passen bij de voertaal van het werk dat ze doen. De aansluiting is in orde, zeggen ze in een nieuw verschenen onderzoek.

De Tweede Kamer maakt zich – om meerdere redenen – al een tijdlang zorgen over de toename van het aantal Engelstalige opleidingen. Eén van de vragen: gebruiken de afgestudeerden dat Engels later eigenlijk wel?

Nu hebben bijna negenduizend oud-studenten een enquête van onderzoeksbureau ResearchNed ingevuld om die vraag te beantwoorden. Het ministerie had om dit onderzoek gevraagd.

De uitkomst: na een Engelstalige opleiding krijgen Nederlanders vaker werk waarin ze alleen maar Engels spreken en schrijven. Slechts 2,6 procent van hen komt – ondanks die Engelstalige opleiding – op een volledig Nederlandstalige werkvloer terecht.

Het omgekeerde gebeurt iets vaker. Na een Nederlandstalige opleiding moet 5 procent in een volkomen Engeltalige werkomgeving zijn brood verdienen.

Geen probleem

Linksom of rechtsom lijken ze de onderwijstaal geen probleem te vinden. Ruim 90 procent zegt dat hun opleidingstaal redelijk tot goed aansluit bij de taal die ze tijdens hun werk gebruiken.

Alles bij elkaar blijkt het Nederlands belangrijk op de werkvloer: van alle Nederlandse afgestudeerden spreekt of schrijft 34 procent vrijwel nooit in het Engels. Iets meer dan de helft zegt naast het Nederlands ook regelmatig het Engels nodig te hebben. Slechts bij 14 procent is de voertaal bijna altijd Engels.

Geen internationals

Internationale afgestudeerden kwamen niet aan bod in dit onderzoek. Belanden zij ook weleens op een Nederlandstalige werkvloer en zo ja, hoe gaat dat dan? ResearchNed pleit voor breder onderzoek.