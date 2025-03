Minister kijkt naar ‘menselijke maat’ voor studenten die breken met ouders

Illustratie: Joris Habraken

Rechters en ambtenaren van DUO zouden te streng zijn voor studenten die geen contact meer hebben met hun ouders. Minister Bruins onderzoekt of hij de regels moet aanpassen, laat hij de Tweede Kamer weten.

Studenten die geen contact meer hebben met hun ouders kunnen soms een hogere aanvullende beurs krijgen. Er moet dan sprake zijn van een ‘structureel conflict’ of van ‘onvindbare’ ouders. Dan telt DUO het inkomen van die ouders niet mee en kan de aanvullende beurs hoger uitvallen.

Maar als DUO het verzoek weigert en het komt tot een rechtszaak, trekken studenten meestal aan het kortste eind, stelde jurist Job Buiting eind januari. Ook de voorzitter van studentenbond ISO, Mylou Miché (zelf ervaringsdeskundige) riep de minister op om studenten bij hun aanvragen minder tegen te werken.

Al bekend

In zijn reactie op Kamervragen van GroenLinks-PvdA zegt onderwijsminister Eppo Bruins dat hij de signalen onderzoekt en er nog vóór de zomer op terugkomt. Het ministerie kijkt op dit moment naar de “menselijke maat” van wetgeving over studiefinanciering en daar neemt de minister deze kwestie in mee.

Sommige punten uit het artikel van Buiting waren al bij OCW bekend, schrijven ambtenaren in de begeleidende ‘beslisnota’. Maar niet allemaal. Welke dat zijn zeggen ze er niet bij, maar ze onderzoeken nu hoe DUO en de rechters met deze verzoeken omgaan.

Kamerleden Luc Stultiens en Mikal Tseggai vroegen de minister ook of hij vindt dat rechters de wet te streng interpreteren. Daar laat minister Bruins zich niet over uit: de rechter is verantwoordelijk voor het interpreteren van de wet, niet hij.

In totaal vragen jaarlijks zo’n tienduizend studenten om het inkomen van hun ouders niet mee te tellen in hun aanvraag voor een aanvullende beurs. Bruins benadrukt dat DUO ongeveer de helft van die aanvragen honoreert.