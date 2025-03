Robbert Dijkgraaf keert terug als hoogleraar aan de UvA

Robbert Dijkgraaf. Beeld via: RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

De Universiteit van Amsterdam heeft voormalig onderwijsminister Robbert Dijkgraaf benoemd tot universiteitshoogleraar Wetenschap en maatschappij in internationaal perspectief. Volgens de UvA past de nieuwe leerstoel hem als een jas.

De leerstoel is in het leven geroepen met het oog op de toenemende mondiale uitdagingen en geopolitieke spanningen. Dijkgraaf zal onder meer lezingen en colleges geven met het doel om wetenschap en maatschappij nader tot elkaar te brengen. Hij gaat ook studenten en promovendi in de wis- en natuurkunde begeleiden, om verbinding te houden met de dagelijkse wetenschapspraktijk.

Hij doet dit alles naast zijn nieuwe rol als president van de International Science Council (ISC), die de stem van wetenschap wereldwijd laat horen.

Schat aan ervaring

UvA-rector magnificus Peter-Paul Verbeek is blij Dijkgraaf te kunnen verwelkomen: “De nieuwe leerstoel past hem als een jas, want er is geen grotere ambassadeur van de wetenschap in Nederland dan Robbert.”

Dijkgraaf brengt een schat aan ervaring mee. Hij is jarenlang universiteitshoogleraar aan de UvA geweest. Tegelijkertijd was hij onder meer president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, en aansluitend Director en Leon Levy Professor aan het Institute for Advanced Study in Princeton.

Van 2022 tot 2024 was Dijkgraaf minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte IV. Zelf noemt hij de UvA “de perfecte thuisbasis om mij in te zetten voor de wetenschap in de volle breedte als publiek goed.”