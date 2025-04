Student-promovendi waren werknemer, oordeelt Hoge Raad

Afbeelding: Mohamed Hassan via Pixabay

De hoogste rechter bevestigde vrijdag dat 44 student-promovendi eigenlijk altijd werknemer zijn geweest van het UMC Groningen. Het academisch ziekenhuis moet nu alsnog hun pensioen betalen en misschien ook aan andere beurspromovendi.

Twijfels over de juridische status van ‘student-promovendi’ waren er al toen het met hen experiment in 2016 begon. Normaal zijn promovendi in dienst, maar Groningen ging na toestemming van het ministerie enthousiast aan de slag: het nam zo’n 1.500 student-promovendi aan.

Alleen waren zij dus geen studenten, zegt de Hoge Raad nu. Eerder dan verwacht kwam die vrijdag met zijn uitspraak: 44 beurspromovendi van het UMC Groningen krijgen op alle punten gelijk. Ze waren feitelijk vanaf 2016 als ambtenaar in dienst van het universitair medisch centrum, tot de ambtenarenwet in 2020 veranderde en ze ‘gewone’ werknemers werden.

In beroep

Daarmee bevestigt het Hof een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Die gaf de studenten in 2023 gelijk, maar het UMCG ging in beroep. Het vond dat de student-promovendi niet met terugwerkende kracht ambtenaar konden worden. De Hoge Raad volgt dat bezwaar dus niet.

“Ik ben blij dat nu eindelijk is bevestigd dat promoveren gewoon werk is”, zegt Benthe van Wanrooij van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN). “Die 44 PhD’s hebben jarenlang veel tijd en energie in deze zaak gestoken. We mogen ze dankbaar zijn.”

Hun zaak loopt al sinds 2019. Toen claimde een groep Groningse beurspromovendi dat ze eigenlijk een arbeidscontract zouden moeten krijgen, maar het UMCG wilde daar niets van weten. Minister Bussemaker had immers expliciet gezegd dat ze als student aangenomen mochten worden. Meerdere rechters hebben zich sindsdien over de zaak gebogen. Een kantonrechter gaf het UMCG ook een keer gelijk.

Principekwestie

Politiek gezien kwam er in 2022 een einde aan het experiment, zo besloot minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf destijds. En met de uitspraak van de Hoge Raad is nu ook de principekwestie opgelost. Maar dat wil niet zeggen dat alle procedures klaar zijn: het Gerechtshof Arnhem-Nijmegen moet nu gaan bepalen hoeveel geld het UMCG aan de promovendi moet betalen.

Het UMCG heeft vanaf 2016 zo’n 1.500 student-promovendi in huis gehaald. Het Hof oordeelt alleen over de 44 student-promovendi die bezwaar maakten. PNN onderzoekt nu of het ook namens de andere beurspromovendi in actie kan komen.