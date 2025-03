Trump straft Columbia University met korting van 400 miljoen dollar

Foto: Mingyang LIU via Pexels

De Amerikaanse overheid schrapt zo’n 400 miljoen dollar aan financiering van de prestigieuze Columbia University. De universiteit zou Joodse studenten niet genoeg beschermd hebben.

De straf van 400 miljoen dollar (369 miljoen euro) is binnen enkele dagen vastgesteld. Op maandag werd een onderzoek aangekondigd, op vrijdag kwam de uitkomst. En dit kan andere universiteiten ook overkomen, blijkt uit de aankondiging.

Volgens de regering van Donald Trump heeft Columbia University Joodse studenten niet goed genoeg beschermd toen de studentenprotesten oplaaiden na de Israëlische vergelding voor de Hamasaanslagen van 7 oktober 2023.

Kritiek

Daarover verschillen de meningen. Critici noemen de plotse bezuiniging een ongrondwettelijke poging om de vrije meningsuiting aan banden te leggen. De strijd van Republikeinen tegen antisemitisme zou bovendien hypocriet en opportunistisch zijn, gezien de antisemieten in eigen kring.

Met name de Republikein Marjorie Taylor Greene springt in het oog, die onder meer geloofde dat Joden met ruimtelasers bosbranden veroorzaakten. Toch steunde Trump haar in haar verkiezingscampagne.

Antisemitisme

De verwijten van Trump en zijn regering komen niet uit de lucht vallen. De studentenprotesten aan de Amerikaanse universiteiten stelden de neutraliteit van bestuurders op de proef. Het ging zo ver dat zelfs het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zich ermee bemoeide en bestuurders eind 2023 op het matje riep. Afgelopen augustus stapte de president van Columbia op.

De universiteit, met een jaarlijks budget van zo’n 6,6 miljard dollar, zette zich al een poosje schrap tegen een bezuiniging. Columbia heeft vorige week een pagina online gezet over de strijd tegen antisemitisme en ondernam eerder ook pogingen om kritiek te ontzenuwen, maar het mocht niet baten.

Op een scorebord van de pro-Israëlische Anti-Defamation League staat de kritiek bondig samengevat. De universiteit doet van alles. Je kunt er koosjer eten, er is een Joods studentenleven en de universiteit werkt samen met Israëlische instellingen, maar er zijn ook felle antizionistische activisten die zich verzetten tegen de oorlog in Gaza.

Opgepakt

Trump wil miljoenen migranten terugsturen naar hun land van herkomst, zeker als ze meedoen aan demonstraties die – volgens zijn regering – illegaal zijn. Afgelopen week is een Palestijnse student van Columbia University opgepakt vanwege zijn rol in de protesten.