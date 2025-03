Universiteiten hopen op last minute wonder in Eerste Kamer

Afbeelding HOP

Halverwege het allerlaatste debat over de onderwijsbegroting voeren universiteiten actie voor de deur van de Eerste Kamer. Doe het niet! roepen ze. Zorgt de Senaat nog voor een politiek wonder?

Senator Daan Roovers van GroenLinks-PvdA opent het laatste debat over de onderwijsbezuinigingen door de minister nog één keer uit te leggen wat er op het spel staat. Of hij het hoort is niet helemaal duidelijk. OCW-minister Eppo Bruins is net binnen en zit druk zijn papieren te ordenen en op zijn telefoon te typen.

Roovers gebruikt grote woorden: “Vrij academisch onderzoek en betrouwbare informatie dragen het gewelf van de rechtsstaat.” Het laat zich raden wat er gebeurt als je te veel aan die steunpilaren knaagt, zegt Roovers.

Optocht

Terwijl de Eerste Kamer het debat over 1,2 miljard euro aan bezuinigingen aftrapt, komen demonstranten bij de Tweede Kamer samen voor een optocht en protest, eindigend bij de Senaat.

Wat er gebeurt als de bezuinigingen doorgaan? “Dan stort het bouwwerk in dat nu de samenleving helpt aan oplossingen voor maatschappelijke problemen”, zegt voorzitter Caspar van den Berg van universiteitenvereniging UNL.

Voordat de stoet naar de Senaat trekt, spreken Tweede Kamerleden de ongeveer honderd aanwezigen moed in. De kans dat de Eerste Kamer tegen de bezuinigingen stemt is immers klein: dat gebeurde in 1907 voor het laatst.

Maar dit kabinet zit er niet lang meer, voorspelt GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans. “We kunnen er straks voor zorgen dat we in plaats van bezuinigen investeren in onderwijs!”Laurens Dassen van Volt weet wel hoeveel dan: “Niet 1,2 miljard eraf, maar 1,2 miljard erbij!”

Wonder

Sandra Beckerman (SP) houdt hoop op een wonder in de Eerste Kamer: “Jullie moeten druk zetten op de partijen die het verschil kunnen maken”, roept ze op. In de Tweede Kamer hebben de christelijke partijen en JA21 een deal gesloten om de onderwijsbezuinigingen te verzachten. “Laat die partijen weten: doe het niet!”, scandeert Beckerman samen met het publiek. “Doe het niet!”

Studenten en medewerkers van de Universiteit Twente zijn er ook. Ze weten dat de kansen op succes in de Eerste Kamer klein zijn. Maar Twente wordt nu al hard geraakt door bezuinigingen. “We moeten ons laten horen”, zegt een van hen. “Dat ze vandaag zo lang vergaderen, betekent dat ze niet over één nacht ijs gaan.”

Bij de Eerste Kamer bieden de demonstranten een manifest aan. Verschillende senatoren zijn erbij aanwezig, ook van de coalitie. De strekking van het manifest: doe het niet.