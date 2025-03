Vrouwen: sterker in het onderwijs, minder aan de top

Illustratie: Joris Habraken

Vrouwen presteren nog altijd beter in het hoger onderwijs dan mannen, maar mannen domineren nog altijd de top. Enkele cijfers ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.

Mannen en vrouwen verschillen van elkaar, ook in het onderwijs. Ze kiezen andere opleidingen en doorlopen hun studie in een ander tempo. Mannen haken ook vaker af dan vrouwen.

Aan de hogescholen is het verschil aanzienlijk. De uitval van mannen is 25 procent na drie jaar, tegen 16 procent van de vrouwen. Na vijf jaar studeren heeft 41,5 procent van de mannen het diploma op zak, tegen 60 procent van de vrouwen. Na acht jaar is het 63 om 77 procent.

© HOP. Bron: UNL.

Aan de universiteiten is dit verschil er ook. Na vijf jaar (in principe precies genoeg voor een driejarige bachelor en een tweejarige master) heeft meer dan 80 procent van de vrouwen een diploma op zak: op zijn minst een bachelor, maar ook weleens een master. Onder mannen ligt dat aandeel onder de 70 procent.

Ook de uitval onder mannen is hoger. Acht jaar na aanvang de studie heeft één op de tien vrouwen nog geen diploma behaald. Onder mannen zijn dat er twee op de tien. Dit is overigens zonder de internationals. Het gaat om studenten met een vwo-vooropleiding.

© HOP. Bron: UNL.

Vrouwen doen het dus beter dan mannen in het onderwijs. Desondanks promoveerden er jarenlang meer mannen dan vrouwen aan de universiteiten. Maar er lijkt een omslagpunt bereikt. In de laatste telling (collegejaar ’22/’23) behaalden 2.469 mannen de doctorsgraad tegen 2.651 vrouwen.

© HOP. Bron: UNL.

Er zijn overigens wel meer mannen als promovendus in dienst van de universiteiten. Misschien doen ze er langer over. Verder tellen in die cijfers de promovendi van de Universitair Medische Centra niet mee en daar promoveren meer vrouwen.

Er zijn ongeveer evenveel mannelijke en vrouwelijke postdocs, docenten en universitair hoofddocenten, maar mannen klimmen uiteindelijk hoger in de boom. Vooral bij de hoogleraren is het verschil aanzienlijk. Van de bijna 3.200 hoogleraren zijn er 918 vrouw.