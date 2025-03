Waarom zijn Nederlandse studenten zo honkvast?

Illustratie: Daan van Bommel

Maar heel weinig Nederlandse studenten volgen een volledige opleiding in het buitenland. Vooral heimwee houdt hen tegen, maar ook de angst dat ze zo’n opleiding niet kunnen betalen.

Een jaartje met een Erasmusbeurs naar het buitenland is erg populair bij Nederlandse studenten. Maar voor een volledige studie geldt het tegendeel. Van de bachelorstudenten trekt maar 1,4 procent de stoute schoenen aan, terwijl het Europese gemiddelde 3,5 procent is.

De organisatie voor internationalisering Nuffic vroeg Nederlandse studenten waarom ze zo zelden kiezen voor een volledige studie in het buitenland. Bijna de helft van de 378 respondenten zei niet ver weg te willen zijn van familie en vrienden.

Maar ook financiële redenen spelen een belangrijke rol. Veel studenten zijn bang dat het te duur is. Ze willen betere informatie over het studieaanbod, de kosten, eventuele financiële ondersteuning en hoe ze zich kunnen voorbereiden. Nuffic concludeert dat betere voorlichting belangrijk is.

Uit balans

Nederland kent wel een grote instroom van internationale studenten. In studiejaar 2023-2024 kwam ruim zestien procent van alle studenten in het hoger onderwijs uit het buitenland. Minister Bruins wil dat in balans brengen door de internationale instroom af te remmen en meer Nederlandse studenten te motiveren over de grens te kijken.