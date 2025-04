Miriam Blaauboer is ‘superduidelijke’ landelijke Docent van het Jaar

Mirjam Blaauboer en onderwijsminister Eppo Bruins. Foto via: Max van der Weide

Miriam Blaauboer van de TU Delft is de landelijke Docent van het Jaar 2025. Ze is als docent technische natuurkunde erg goed in het toegankelijk maken van complexe materie, zag de jury.

In een theater in Nieuwegein gaven dinsdag vier finalisten een ‘mini-college’. Ze moesten de jury niet alleen laten zien dat ze goede docenten zijn, maar ook dat ze “passie voor hun vak hebben”, zoals studentenorganisatie ISO het noemt.

Het ISO organiseerde voor de elfde keer de Docent van het Jaar-ververkiezing. Vier finalisten, uit Amsterdam, Leiden en Delft, maakten kans op een onderwijsbeurs van 25 duizend euro uit handen van onderwijsminister Eppo Bruins. Bovendien krijgt de winnaar een erezetel in het bestuur van het ComeniusNetwerk van vernieuwers in het mbo en hoger onderwijs.

Een jury van studenten en docenten was uiteindelijk het meest enthousiast over Miriam Blaauboer van de TU Delft. Zij is goed in het enthousiasmeren van studenten, meent de jury, en kan complexe materie eenvoudig uitleggen. Dat is prettig voor iemand die een vak over kwantuminformatie geeft bij de masteropleiding quantum information science & technology.

Aan de landelijke Docent van het Jaar-verkiezing gaan allerlei lokale verkiezingen vooraf. Zo werd Blaauboer in november de beste docent van de TU Delft.