Nieuwe bestuurders ISO en LSVb willen vechten voor kansengelijkheid

Illustratie: Jolien van Zutphen

Studentenorganisaties ISO en LSVb hebben een nieuw bestuur gekozen. De Nijmeegse Maaike Krom gaat de Landelijke Studentenvakbond leiden. Sarah Evers uit Groningen wordt voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg.

Ieder jaar nemen vijf nieuwe studenten het stokje over in de organisaties. Vanaf juli bestaat het bestuur van de LSVb uit drie Nijmegenaren en twee Utrechters. Bij het ISO komen de studentbestuurders uit het hele land.

ISO

De aankomend voorzitter van het ISO, Sarah Evers, heeft net een bachelor Europese Talen en Culturen afgerond aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Ze was daar ook voorzitter van de studentengeleding van een van de faculteitsraden van de universiteit.

Haar medebestuurders zijn komend jaar Emma van Straten (die bestuur en beleid studeert aan de Universiteit Utrecht), Kevin Borges (student communicatie aan Inholland in Rotterdam), Sam de Jong (applied mathematics aan de TU Delft) en Olmer Tutein Nolthenius, die net klaar is met zijn bachelor bedrijfs- en consumentenwetenschappen aan de Universiteit Wageningen.

LSVb

De nieuwe voorzitter van de LSVb, Maaike Krom, zit in de eindfase van haar lerarenopleiding geschiedenis aan de HAN, de hogeschool uit Arnhem en Nijmegen. Ze is ook actief voor de PvdA in Gelderland en lid van de medezeggenschapsraad van haar hogeschool.

Naast haar komen nog twee historici in het bestuur. Luuk Bruijnen studeert history aan de Universiteit Utrecht en Mo Quirijnen doet geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ties van den Boogaard studeert daar filosofie en Enora Segeren studeert conflict studies and human rights aan de Universiteit Utrecht.

Beide organisaties noemen kansengelijkheid als een speerpunt. Hebben jongeren met gelijke talenten ook gelijke toegang tot het hoger onderwijs? Ook maken ze zich zorgen over de mentale gezondheid van studenten en over de bezuinigingen.