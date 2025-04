Pro-Palestijnse bezettingen in Amsterdam en Nijmegen

Afbeelding ter illustratie. Foto: Ian Hutchinson via Unsplash

Maandag bezetten pro-Palestijnse demonstranten het Maagdenhuis van de Universiteit van Amsterdam. Ook bij de Radboud Universiteit loopt een bezettingsactie. In Amsterdam greep de politie in, maar in Nijmegen bleek dat vanmiddag niet nodig.

Maandag rond het middaguur drongen vijftig tot honderd gemaskerde pro-Palestijnse activisten het bestuurscentrum van de UvA binnen. De daar aanwezige medewerkers moesten het pand verlaten.

De bezetters eisten dat de universiteit alle banden met Israëlische universiteiten direct verbreekt. Het opschorten van de samenwerking met de Hebrew University is volgens hen lang niet genoeg. Ze barricadeerden ingangen, hesen de Palestijnse vlag, hingen spandoeken uit de ramen en staken groene en rode fakkels aan.

Leuzen

Het college van bestuur weigerde in gesprek te gaan met de gemaskerde bezetters en deed aangifte. Tientallen sympathisanten op straat moedigden de bezetters aan, meldde universiteitsblad Folia in een liveblog. Ze raakten slaags met de politie toen ze door de afzetlinten heen wilden breken.

De politie ontruimde het Maagdenhuis en voerde de bezetters af die het pand nog niet hadden verlaten. Binnen hadden de demonstranten leuzen op de muren gespoten als ‘Free Gaza’ en ‘UvA cut ties now’. Stoelen waren omgegooid of gebruikt als barricade bij de nooduitgangen. Volgens het bestuur is er in het pand aanzienlijke schade aangericht.

Loopbrug

In Nijmegen houden tien gemaskerde pro-Palestijnse activisten sinds maandagmiddag een overdekte loopbrug tussen gebouwen van de Radboud Universiteit bezet. Na een aantal waarschuwingen deed het bestuur gisteravond aangifte, maar tot een ontruiming door de politie kwam het nog niet.

Ook de Nijmeegse bezetters willen dat het bestuur de banden met Israëlische universiteiten direct verbreekt. In een gesprek met hen zei collegevoorzitter Alexandra van Huffelen dat er binnen enkele weken een beslissing zal volgen op basis van het recent verschenen rapport van de adviescommissie samenwerkingsverbanden en op basis van “extra informatie die we daarnaast krijgen – onder andere van jullie”. Ze wil zich niet op een exacte datum laten vastpinnen, meldde universiteitsblad Vox.

Acties

Ook bij andere universiteiten vonden de afgelopen tijd pro-Palestijnse acties plaats, bijvoorbeeld in Utrecht, Maastricht en Tilburg. Vorige week woensdag nog was er een bezetting bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar eisten de demonstraten inzage in de samenwerking met Israëlische instellingen, meldde universiteitsblad Ad Valvas. Het VU-bestuur liet weten het recht op vrije meningsuiting belangrijk te vinden, maar bezettingen niet te accepteren. In de namiddag ontruimde de politie het gebouw.