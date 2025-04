Steeds minder Duitse studenten in Nederland

Illustratie: Daan van Bommel

Duitsers vormen een steeds kleiner deel van de internationale studenten, blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS. Studenten uit andere Europese landen weten Nederland juist steeds beter te vinden.

In 2020 telde Nederland haast 25 duizend Duitse studenten. Dit jaar zijn het er 20 duizend, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Terwijl het totale aantal internationals toenam, kwamen Duitsers steeds minder vaak in Nederland studeren.

In 2011 vormden Duitsers bijna de helft (46 procent) van alle buitenlandse studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten. Inmiddels is dit nog maar vijftien procent. Tegelijkertijd is het aantal Italianen, Roemenen en Spanjaarden nu acht à negen keer zo hoog als in 2011. China staat op de vijfde plek van herkomstlanden.

Snelle stijgers zijn ook de Hongaren en Portugezen. In 2011 studeerden er drie- à vierhonderd in Nederland, nu zijn het er negen keer zoveel: 2.900 Portugezen en 3.340 Hongaren. Het aantal Ieren is in die jaren zelfs elf keer zo hoog geworden: van 180 naar 2.040.

Er komen ook steeds meer studenten uit de rest van de wereld, al gaat het per land om kleine aantallen. Het zijn er 29.300: bijna twintigduizend meer dan in 2011. Het hoger onderwijs telt bijvoorbeeld bijna 1.500 studenten uit Vietnam, 1.200 uit Iran en 1.100 uit het Verenigd Koninkrijk.

Van de 131 duizend internationale studenten staan er 92.610 bij de universiteiten ingeschreven (27 procent van alle wo-studenten) en 38.560 bij de hogescholen (8,6 procent).