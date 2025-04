Studentenorganisaties: zorg zelf voor je stilteruimte

De oude stilteruimte bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch

Studentenorganisaties vinden dat er nog altijd te weinig stilteruimtes zijn in het onderwijs. Ze roepen studenten op om hier zelf voor te lobbyen bij het bestuur van hun hogeschool of universiteit en komen met praktische tips.

De ‘Toolkit Stilteruimtes’ helpt studenten het gesprek aan te gaan met schoolbestuurders om meer stilteruimtes te creëren. Er staat een voorbeeldbrief aan bestuurders in en argumenten die studenten kunnen gebruiken om mogelijke bezwaren van hun bestuur weg te nemen.

De toolkit is gisteren online gezet door de Landelijke Studentenvakbond, samen met organisaties als het Interstedelijk Studentenoverleg, JOB MBO, het LAKS en Ieder(in), die opkomt voor de belangen van studenten met een beperking.

Welkom

Stilteruimtes zijn volgens de organisaties van groot belang voor het welzijn van studenten. Ze kunnen er bidden, mediteren en even tot rust komen in een prikkelarme omgeving. Maar ook de inclusiviteit is ermee gediend: “Door het faciliteren van een stilteruimte geven onderwijsinstellingen het signaal af dat studenten uit minderheidsgroepen welkom zijn en zichzelf mogen zijn.”

Ook de Islamitische studentenvereniging MSA Nederland werkt mee aan de toolkit. Ze vindt het belangrijk dat studenten in actie komen, al ligt volgens haar “de echte verantwoordelijkheid bij de bestuurders om voor hun leerlingen en studenten te zorgen”.

Omstreden

Vorig jaar hadden studentenorganisaties al een manifest overhandigd aan de Tweede Kamer, maar toenmalige onderwijsminister Robbert Dijkgraaf wilde stilteruimtes niet verplichten: “Het is niet aan de overheid om een prominente positie te kiezen in de discussie over het inrichten, dan wel verplichten, van stilteruimtes.”

Hogescholen en universiteiten mogen nu dus zelf kiezen of zij wel of niet een stilteruimte opzetten. Veel instellingen hebben al stilteruimtes, maar als gebedsruimtes zijn ze soms omstreden.