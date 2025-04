Terugbetaling onterechte DUO-boetes kan nog jaren duren

Illustratie: Janine Jansen

Zo’n tienduizend (oud-)studenten hebben een brief van DUO ontvangen: ze krijgen onterecht opgelegde boetes en hun ingetrokken basisbeurs terug. Maar het kan nog even duren.

Studiefinancier DUO heeft studenten jarenlang ‘indirect gediscrimineerd’ bij het opsporen van fraude met de basisbeurs voor uitwonenden, erkende het kabinet vorig jaar na onderzoek van persbureau HOP, Investico, NOSop3 en dagblad Trouw.

De dienst controleerde vooral studenten met een migratieachtergrond en de controles zelf waren twijfelachtig: soms moesten studenten boetes betalen en basisbeurs teruggeven op grond van gesprekjes met hun buren.

Excuses

Het vorige kabinet heeft excuses aangeboden en het huidige kabinet heeft besloten alles terug te betalen: zowel de boetes als de terugvordering van de beurs. Daar is 61 miljoen euro mee gemoeid – 47 miljoen euro om de slachtoffers te compenseren en 14 miljoen euro voor de uitvoering van de hersteloperatie.

Vorige week en vandaag heeft DUO de betrokken studenten een brief gestuurd. De hele operatie kan “misschien zelfs enkele jaren” duren, staat in de brief. Want DUO maakt “voor alle getroffen (oud)studenten een persoonlijke berekening” van het bedrag dat ze terugkrijgen.

Sommige oud-studenten komen dus binnenkort aan de beurt, anderen pas later. Het is nog niet bekend hoe DUO de volgorde kiest. “Het proces wordt nu ingericht”, zegt een woordvoerder.

Feedback

DUO nodigt de studenten uit om in een ‘feedbackpanel’ hun stem te laten horen over het verloop van de hersteloperatie. De indirecte discriminatie wordt overigens niet benoemd in de brief. Er staat alleen dat het om een onterecht besluit ging.