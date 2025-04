Voorstelling ‘Landmijn’ zet Avansers aan het denken over sociale veiligheid

Foto: Karin Jonkers

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich gezien voelt en zichzelf kan zijn? Die vraag stond centraal tijdens de theatervoorstelling Landmijn, die in maart en april werd opgevoerd op verschillende Avanslocaties. De intieme monoloog van acteur Gürkan Küçüksentürk maakte zichtbaar indruk. Ook tijdens het nagesprek bleken studenten en medewerkers geraakt. Er werd geluisterd, gedeeld – en soms zelfs gehuild.

Landmijn vertelt het verhaal van Bram, een jongen die worstelt met zijn identiteit, pesterijen en het verlangen om erbij te horen. Met minimale middelen neemt Küçüksentürk het publiek mee in een jeugd vol vooroordelen, groepsdruk en een diepgeworteld gevoel van anders zijn.

De voorstelling werd georganiseerd door de Regiegroep Sociale Veiligheid van Avans. De organisatie hoopt hiermee bewustwording rond sociale veiligheid en discriminatie bespreekbaar te maken.

Diep geraakt

Het gesprek kwam na afloop van de voorstelling ook daadwerkelijk op gang. Tijdens het nagesprek – begeleid door een gespreksleider – deelden bezoekers hun eigen ervaringen met uitsluiting, vooroordelen en het gevoel van anders zijn.

De voorstelling is nog één keer te zien, op donderdag 17 april van 16.30 tot 18.00 uur in lokaal OC006 op de Onderwijsboulevard in Den Bosch.

Nieuwsgierig geworden?

Bekijk de trailer van Landmijn voor een eerste indruk van de voorstelling.