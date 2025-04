Vrouwelijk studentenhuis krijgt zomaar mannelijke huisgenoten

Een huisbaas wil drie mannelijke huurders in een vrouwelijk studentenhuis plaatsen. Dit vlak nadat een van de studentes naar de huurcommissie was gestapt om haar kamerhuur te verlagen.

Het komt vaak voor dat studenten hun eigen huisgenoten mogen kiezen, met wie zij keuken, badkamer en toilet delen. Dit was ook al jaren het geval in een Rotterdams studentenhuis waar alleen vrouwen wonen.

De studentes kozen zelf een nieuwe huisgenoot en brachten de verhuurder met een belletje of mailtje op de hoogte. Op de laatste vrijdag van de maand ontving de nieuwe huisgenoot dan een “installatiepraatje” en werd haar de zogenaamde “huurbijbel” overhandigd. Daarna werd de huurovereenkomst ondertekend.

Maar een van de studentes vond de huur kennelijk wel erg hoog en stapte naar de huurcommissie. Toeval of niet, vlak daarna maakte de huurbaas een einde aan de traditie en plaatste hij zonder overleg per 1 maart een nieuwe mannelijke huurder in het huis. Per 1 april zouden twee anderen volgen.

De studenten spanden een kort geding aan en hebben gelijk gekregen van de rechter. De huurbaas mag in de komende zes maanden niet zomaar nieuwe huisgenoten introduceren en riskeert een boete tot tienduizend euro als hij zich er niet aan houdt.

Daarmee bevestigt de rechter dat de studentes zelf het recht hebben om hun huisgenoten te kiezen, ook wel het ‘coöptatierecht’ genoemd. Dat staat niet in de wet, maar het is in studentenhuizen een goede gewoonte, zegt de rechter, en in dit huis ook al meer dan tien jaar het geval. Daarmee is het gewoonterecht geworden.

Dit recht mag wel opgezegd worden, maar alleen binnen een redelijke termijn. De huisbaas zal dus op zijn minst zes maanden moeten wachten voor hij zelf nieuwe bewoners kan kiezen. Hoe de studentes daartegenover staan is onbekend. Hun advocaat wil geen vragen beantwoorden.