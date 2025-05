Afgestudeerde hbo’ers vinden minder snel werk

Afbeelding ter illustratie

Anderhalf jaar na afstuderen heeft de overgrote meerderheid van de hbo’ers een baan, zeker in het onderwijs en de gezondheidszorg. Maar de werkloosheid stijgt, blijkt uit de nieuwe Hbo-monitor.

Na de pabo of de opleiding hbo-verpleegkunde ben je vrijwel zeker van een baan. Na een opleiding in de kunsten is dat anders: anderhalf jaar na afstuderen is 6,5 procent werkloos. In de bèta-techniek is dat 4,8 procent.

De cijfers komen uit de Hbo-monitor, een jaarlijks onderzoek van het Maastrichtse arbeidsmarktbureau ROA in opdracht van de hogescholen. Deze keer hebben bijna 24 duizend respondenten vragen beantwoord over hun opleiding, baan en salaris.

Voltijd en deeltijd

De genoemde percentages gaan over alle soorten hbo-opleidingen: voltijd en deeltijd, maar ook bachelor, master en tweejarige ad-opleidingen. Toch zijn er grote verschillen: deeltijders hebben meestal al een baan naast hun studie.

Op verzoek heeft het ROA de cijfers uitgesplitst. Na een voltijdbachelor is 4 procent anderhalf jaar na afstuderen werkloos. Dat is 0,8 procentpunt hoger dan vorig jaar. Er blijft een flink verschil met de deeltijders, van wie slechts 1,1 procent thuis op de bank zit.

Bachelorstudenten zijn de grootste groep in het hbo en veruit de meesten studeren in voltijd. Afgelopen jaar hebben 72.500 hbo-studenten hun bachelordiploma gekregen, van wie 63.200 een voltijdsopleiding hadden gevolgd.

Onder de hbo-masterstudenten ligt de verhouding anders: de hogescholen hebben afgelopen jaar 5.300 masterdiploma’s uitgereikt en meer dan de helft van deze alumni studeerde in deeltijd. Aan de tweejarige Ad-opleidingen behaalden ruim zesduizend studenten hun diploma en ongeveer de helft deed dat in deeltijd. Het verschil in werkloosheid is aanzienlijk.

Zo gaat het ook met het salaris. Volgens de Vereniging Hogescholen is het maandsalaris voor bachelors anderhalf jaar na afstuderen 3.373 euro, maar dat is dus inclusief degenen die al aan het werk waren. De deeltijders (ad, bachelor en master) zitten gemiddeld op ongeveer vierduizend euro.

Sector salaris

Het verschilt ook wat je gestudeerd hebt. Je verdient weinig na een bachelor beeldende kunst en vormgeving: volgens de ROA-cijfers 1.170 euro bruto per maand. Na andere kunstopleidingen is dit gemiddeld 2.303 euro per maand.

Aan de andere kant van het spectrum heb je de bacheloropleidingen luchtvaarttechnologie en international business, die boven de vijfduizend euro per maand schieten. Een onderwijzer in het basisonderwijs zit op ruim drieduizend euro en een verpleegkundige verdient bijna 3.200 euro per maand.