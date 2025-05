Harvard wijzigt naam diversiteitsafdeling

Foto: Gage Skidmore/ Flickr

De afdeling Diversity, Equity and Inclusion (DEI) van Harvard krijgt een andere naam. Het lijkt een concessie aan Trump, die de Amerikaanse universiteiten dwingt om hun ‘linkse’ diversiteitsprogramma’s op te geven.

Twee weken geleden maakte de regering-Trump duidelijk dat ze de miljardensubsidie aan Harvard zal stopzetten als de prestigieuze universiteit haar beleid niet zou aanpassen. Het Witte Huis wil alleen blijven betalen als het zich kan bemoeien met het selectieproces van studenten, medewerkers en onderzoekers van de universiteit. Alle diversiteitsmaatregelen van de universiteit moeten worden beëindigd.

Rechtszaak

Harvard weigerde haar onafhankelijkheid op te geven en spande een rechtszaak aan tegen het besluit. In afwachting van de uitspraak heeft het bestuur er maandag wel voor gekozen om de naam van de afdeling DEI van de universiteit te veranderen in de afdeling Community and Campus Life.

Sherri Ann Charleston, chief diversity officer van Harvard, liet weten dat de universiteit mensen bij elkaar moet brengen op basis van hun achtergrond en perspectief en niet omdat ze tot een bepaalde bevolkingsgroep behoren. De functie van Charleston heeft ook een andere naam gekregen: ze is nu chief community and campus life officer.

Verder belooft Harvard dat ze haar beleid zal aanpassen naar aanleiding van twee kritische interne rapporten over antisemitisme en islamofobie op de campus. Volgens Harvard-president Alan Garber moet iedereen zich thuis kunnen voelen op de universiteit.