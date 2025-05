Rechter: DUO moet schadevergoeding betalen aan zieke student

Illustratie: Joris Habraken

Een chronisch zieke student wint een rechtszaak van DUO. Haar studieschuld wordt kwijtgescholden. Ook krijgt ze een schadevergoeding omdat de studiefinancier twee jaar treuzelde.

Heel soms hoeven studenten hun studielening niet af te lossen. Bijvoorbeeld als ze zo ziek zijn dat ze waarschijnlijk binnen een jaar overlijden of als ze een ernstige psychiatrische aandoening hebben.

Een afgestudeerde student criminologie doet in 2022 een beroep op DUO omdat ze de diagnose MS heeft gekregen. Door de multiple sclerose verliest ze langzaam haar spierkracht. Ze kan al niet meer werken en zal dat ook in de toekomst niet kunnen, verwachten haar artsen.

Niet zorgvuldig

DUO wijst het verzoek om kwijtschelding af, maar kijkt daarbij gek genoeg niet naar het medisch dossier van de student, blijkt uit een recente uitspraak de rechtbank in Breda. Ze hebben kennelijk gemist dat de student maar liefst drie keer toestemming heeft gegeven voor het inzien van haar medisch dossier.

Tijdens de rechtszaak houden de juristen van DUO vol dat ze er niet naar mochten kijken, maar de rechter ziet niet in waarom niet. Hij heeft maar een paar regels nodig om uit te leggen dat het afwijzen van een verzoek om kwijtschelding om medische redenen niet zorgvuldig is als de juristen het medisch dossier niet bekijken.

De kwestie loopt al sinds februari 2022. Tegen de eerste afwijzing van DUO ging de student in beroep. De studiefinancier deed er vervolgens twee jaar over om haar verzoek opnieuw af te wijzen en dat is anderhalf jaar te lang, zegt de rechter, die daarom een schadevergoeding van 1.500 euro toewijst.

Alsnog kwijtgescholden

Omdat DUO zelf niet tot het juiste oordeel komt, beslist de rechter alsnog dat de student in een ‘medisch uitzichtloze situatie’ zit. Niet alleen omdat ze niet meer kan werken, maar ook vanwege haar PTSS en chronische depressie. “De rechtbank vindt daarom dat op humanitaire gronden niet kan worden verlangd van eiseres dat ze haar studieschuld terugbetaalt.”

Een woordvoerder van DUO kon nog niet op de uitspraak reageren. Of de dienst in hoger beroep gaat is dus nog niet bekend. Volgens hem hebben de afgelopen drie jaar meer dan tweeduizend studenten een verzoek om kwijtschelding ingediend. Van die verzoeken is 88 procent afgewezen.