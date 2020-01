LSVb: Geef #metoo meer aandacht in hoger onderwijs

Universiteiten en hogescholen bieden studenten en promovendi te weinig mogelijkheden om klachten over grensoverschrijdend gedrag te melden, stelt de Landelijke Studentenvakbond.

Als je het slachtoffer bent van intimidatie binnen je universiteit of hogeschool, waar kun je dan terecht? Op de websites van onderwijsinstellingen vind je vaak te weinig informatie, stelt de LSVb.

Toch is het aantal meldingen van seksuele intimidatie aan de universiteiten in twee jaar tijd bijna verdubbeld, meldde actualiteitenprogramma EenVandaag vrijdagmiddag. Het bewijst volgens de LSVb dat er meer aandacht voor zulke problemen nodig is.

Schandalig

“Het is al erg genoeg om slachtoffer te worden van grensoverschrijdend gedrag”, zegt voorzitter Alex Tess Rutten. “Als je dan ook nog eens niet of slecht geholpen wordt door je onderwijsinstelling is dat schandalig.”

De vakbond heeft de websites van 18 universiteiten en 36 hogescholen nagelopen. Twee op de vijf hogescholen zegt er niets over op de openbare website. Dat geldt ook voor drie van de achttien onderzochte universiteiten.

De LSVb-inventarisatie komt vlak na een debat in de Tweede Kamer over sociale veiligheid in het hoger onderwijs. Moesten er meer ombudspersonen in het hoger onderwijs komen, was een van de onderwerpen. De minister hield de boot af, tot ergernis van de LSVb.

Dinsdag kunnen de Kamerleden moties indienen. De vakbond hoopt de Kamerleden op scherp te zetten. “We zien wel dat universiteiten er serieus mee bezig zijn”, zegt Rutten, “maar ze zijn niet goed in staat om een veilige omgeving te bieden.”

Garantie

Ze vertelt over een promovendus die de garantie wilde dat ze een andere begeleider zou krijgen voordat ze een melding zou doen. Die garantie kreeg ze niet. Rutten: “Dan maak je het wel moeilijk om een klacht in te dienen.”

In het verleden kwamen enkele #metoo-zaken aan het licht in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld aan de toneelscholen, maar het waren er toch minder dan menigeen had verwacht. De hashtag #MeTooOnderwijs nam geen hoge vlucht.

Over het lage aantal meldingen schreef minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer: “Tegelijkertijd zijn er geen redenen te veronderstellen dat het in de gehele maatschappij wel voorkomt en niet in het onderwijs.”

Hogescholen en universiteiten moeten zorgen dat studenten en docenten “zich aangemoedigd voelen” om elke vorm van ongewenst gedrag te melden, stelde de minister, zonder gevaar voor hun studie, carrière of rechtspositie.

Melden

De LSVb was graag dieper op het probleem ingegaan, geeft Rutten toe, maar gezien de politieke actualiteit wilde de vakbond niet langer wachten met het melden van deze uitkomst.